Bourse Zurich: le SMI reste optimiste

jeudi, 03.09.2020

Les valeurs vedettes évoluent en hausse ce mardi matin à la Bourse suisse, à l'instar des poids lourds Nestlé (+0,9%), Novartis (+1,2%) et Roche (+0,5%).

A 09h08, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse montait de 0,99% à 10'482,15 points.(Keystone)

La Bourse suisse a ouvert en hausse jeudi et poursuivait sur sa solide lancée de la veille, emmenée par une place new-yorkaise débordant d'optimisme. La séance ne devrait être rythmée que par quelques maigres données macroéconomiques et de rares informations d'entreprises.



Wall Street a terminé nettement dans le vert mercredi soir, confirmant son excellent démarrage en septembre et profitant de la bonne santé de plusieurs géants technologiques. L'indice Dow Jones a grimpé de 1,59%, le Nasdaq de 0,98% et le S&P 500 de 1,54%.



"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500 après la publication du livre beige de la Fed qui confirme que la reprise économique est en cours", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.



Quelques données conjoncturelles figuraient au menu. En Suisse, l'indice des prix à la consommation (IPC) est demeuré stable en août en glissement mensuel. Sur un an, le niveau des prix s'est par contre érodé de 0,9%. Dans l'après-midi suivra l'indice ISM des services aux Etats-Unis.



A 09h08, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse montait de 0,99% à 10'482,15 points, après avoir clôturé la veille sur une solide hausse de 1,92%. Le SLI s'adjugeait 0,91% à 1598,41 points et le SPI prenait autant à 13'057,31 points.



Les meilleures performances étaient enregistrées par un ensemble hétéroclite constitué de

Credit Suisse (+2,8%), Swatch Group (+2,0%) et Swiss Re (+2,0%).



Les valeurs vedettes évoluaient en hausse, à l'instar des poids lourds Nestlé (+0,9%), Novartis (+1,2%) et Roche (+0,5%).



La multinationale pharmaceutique Roche livrera un large aperçu de ses travaux contre la neurodégénérescence à l'occasion du congrès virtuel et conjoint des comités américain et européen de lutte contre la sclérose en plaques qui se tiendra du 11 au 13 septembre.



Les plus faibles performances étaient réalisées par Kühne+Nagel (-0,4%), Alcon (-0,2%) et Schindler (-0,2%).



Sur le marché élargi, Dormakaba (-3,8%) faisait mauvaise mine. Le spécialiste des accès sécurisés aux bâtiments a enregistré une baisse tous azimuts de ses résultats annuels, inférieurs aux attentes du marché, tout comme du dividende. La direction table sur une amélioration en début du nouvel exercice.



Softwareone (+2,2%) semblait par contre porté par une recommandation à l'achat émise par Mainfirst, au lendemain de son inscription sur le Stoxx 600.(AWP)