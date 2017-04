Londres débute en hausse avant le lancement du Brexit

mercredi, 29.03.2017

Les valeurs financières sont toutes dans le vert, avec une relative bonne tenue des banques: RBS gagnait 1,16% à 245 pence, HSBC 0,61% à 659,30 pence et Barclays 0,18% à 228,50 pence.

Les valeurs financières sont toutes dans le vert, avec une relative bonne tenue des banques: RBS gagnait 1,16% à 245 pence, HSBC 0,61% à 659,30 pence et Barclays 0,18% à 228,50 pence.

La Bourse de Londres grimpait de 0,33% mercredi en début de séance, soutenue par un repli de la livre au moment où le Royaume-Uni s'apprête à donner le coup d'envoi de sa sortie de l'Union européenne.

Vers 07H15 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 24,49 points à 7.367,91 points.

"La hausse provient d'une baisse de la livre au moment où le Royaume-Uni se prépare à déclencher l'article 50 pour quitter l'UE, ce qui aide pour l'instant les grandes entreprises exposées à l'international", ont expliqué Mike van Dulken et Henry Croft d'Accendo Markets.

Les revenus perçus à l'étranger par les entreprises basées au Royaume-Uni s'élèvent en cas de dépréciation de la livre sterling, lorsque ces firmes en convertissent le montant depuis les devises étrangères vers la monnaie britannique.

Le groupe de luxe Burberry montait ainsi de 0,40% à 1.742 pence, le fabricant de cigarettes British American Tobacco gagnait 0,71% à 5.256 pence et le laboratoire pharmaceutique GSK prenait 0,57% à 1.686,50 pence.

Les valeurs financières étaient toutes dans le vert, avec une relative bonne tenue des banques: RBS gagnait 1,16% à 245 pence, HSBC 0,61% à 659,30 pence et Barclays 0,18% à 228,50 pence.

"Une nouvelle remontée des cours du pétrole soutient en outre les titres des entreprises liées aux matières premières, tout comme une hausse des cours du cuivre", ont ajouté les analystes d'Accendo Markets.

Parmi les majors pétrolières, Royal Dutch Shell (action "B") montait de 0,54% à 2.221,50 pence et BP de 0,45% à 455,50 pence.

Du côté des compagnies minières, BHP Billiton s'élevait de 2,24% à 1.254,50 pence, Rio Tinto de 1,15% à 3.257 pence et Anglo American de 0,66% à 1.226,50 pence.

Les spécialistes de l'or perdaient en revanche du terrain à cause d'un recul des cours du métal jaune: Randgold Resources cédait 1,26% à 7.080 pence et Fresnillo 0,19% à 1.559 pence.(awp)