Kuoni, Hotelplan et TUI ont supprimé 171 emplois en 2016

mercredi, 11.01.2017

Fin 2015, les trois grands voyagistes exploitaient encore 276 filiales en Suisse. Un an plus tard, leur nombre est passé à 266. Kuoni a fermé quatre agences, Hotelplan trois, tout comme TUI Suisse, comme l'indique mercredi le portail d'informations Travelnews.



Les trois groupes ont également revu leurs effectifs à la baisse, passant de 2787 à 2616. La plus forte baisse est due à Kuoni Suisse. L'entreprise, qui a été vendue en septembre 2015 au groupe allemand Rewe, a vu son personnel reculer l'an dernier de 7%, passant de 1323 à 1216. TUI Suisse a connu une diminution de 4,3% à 517 et Hotelplan de 4,5% à 947. - (awp)