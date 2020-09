Stadler face à Alstom et Siemens pour un appel d'offre combiné en Suisse

mardi, 01.09.2020

Les trois constructeurs de matériel roulant Stadler, Alstom, et Siemens ont été retenus pour le second tour de l'appel d'offres conjoint des CFF, de Thurbo et de Regionalps.

Les premiers trains devraient entrer en service avec l'introduction de l'horaire 2026.(Keystone)

Trois constructeurs de matériel roulant ont été retenus pour le second tour de l'appel d'offres conjoint des CFF, de Thurbo et de Regionalps. Les finalistes pour cette commande portant sur 194 nouvelles rames à un seul niveau sont le thurgovien Stadler Rail, le français Alstom et l'allemand Siemens, énumèrent les CFF dans un communiqué mardi.



Les trois fabricants pourront soumettre leurs offres jusqu'en milieu d'année prochaine, pour une adjudication agendée avant 2022. Les premiers trains devraient entrer en service avec l'introduction de l'horaire 2026.



En fonction des besoins, la demande pourra porter sur jusqu'à 316 véhicules au total.(AWP)