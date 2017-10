Les transports publics étudient le SwissPass anonyme

jeudi, 12.10.2017

Les transports publics étudient l'introduction d'un SwissPass anonyme. Cette carte serait destinée aux clients réticents à l'idée de savoir leurs données de voyage enregistrées.

La prochaine carte contiendrait une puce électronique sans que son utilisateur doive nécessairement être enregistré.(Keystone)

Avec la digitalisation croissante, les transports publics sont confrontés à des défis multiples, dont la vente des titres de transport. Problème, les solutions développées présentent presque toujours l'inconvénient de tracer les voyageurs. C'est pourquoi le secteur planche actuellement sur un SwissPass anonymisé pour les clients qui souhaitent préserver leur sphère privée, explique Jeannine Pilloud, dans une interview parue jeudi dans le Tages-Anzeiger et le Bund.

"Chaque carte contiendrait une puce électronique sans que son utilisateur doive nécessairement être enregistré", explique Mme Pilloud. Lors du contrôle des titres de transport, l'employé reconnaîtrait le type de carte.

Le projet est déjà "bien avancé", selon la responsable des CFF. Mais aucune décision n'a encore été prise ni aucun test pilote effectué. La condition est de développer une solution pour les 244 prestataires de transports publics.

La nouvelle technique projetée nécessite un écran et un appareil de lecture de carte. Le client devra y choisir sa destination, apposer son SwissPass puis sa carte bancaire. Dans l'idéal, l'opération devrait durer "quelques secondes".

Les transports publics développent déjà d'autres pistes dans le domaine de la vente des titres de transport. Il y a notamment l'App qui permettra de s'enregistrer avant le départ, voyager en train ou en bus et payer à la fin de son trajet. L'App, valable sur toute la Suisse, suit l'itinéraire et calcule automatiquement le coût du voyage.

Il est également question de mettre en place des tablettes dans des stations et des gares. Ces appareils n'imprimeront plus de billets, mais serviront seulement à charger électroniquement un SwissPass.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités impliquent d'enregistrer les allées et venues de l'utilisateur, un traçage qui ne plaît pas à tout le monde. "Nous prenons au sérieux ce genre de préoccupation", assure Jeannine Pilloud. Certains clients préféreront continuer d'acheter anonymement leur billet au guichet ou à l'automate. Problème, ces machines sont chères et la branche aimerait bien les remplacer par des solutions plus avantageuses.(awp)