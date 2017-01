Légère accélération de nuitées en novembre dans l'hôtellerie

Les touristes locaux ont affiché une croissance supérieure aux visiteurs étrangers.

Le nombre de nuitées enregistrées dans l'hôtellerie en Suisse a augmenté en novembre de 0,5% sur un an à 1,9 millions d'unités, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les touristes locaux ont affiché une croissance supérieure aux visiteurs étrangers pendant le mois sous revue.

Au total, les visiteurs étrangers ont généré 999'000 nuitées (+0,1%) et les locaux 878'000 (+0,9%), selon un communiqué.

Par provenance, les nuitées de visiteurs du continent européen ont progressé de 1,7%, la plus forte hausse en nombre absolus provenant de l'Allemagne (+2,6%), suivie par la France (+5,9%), la Belgique (+14,8%) et les Pays-Bas (+9,6%). Des baisses ont par contre été enregistrées par des touristes provenant du Royaume-Uni (-6,1%) et d'Italie (-5,9%).

Le continent américain a apporté une contribution positive (+1,0%), tandis que celle de l'Asie a reculé de 0,9%. Les plus importantes baisses en termes absolus sont à mettre sur le compte de la Chine (-9,3%), des pays du Golfe (-5,9%) et du Japon (-5,8%).

Concernant les régions touristiques, dix sur 14 ont réalisé une progression pendant le mois sous revue, notamment la région lémanique avec le canton de Vaud (+6,8%), Lucerne et le Lac Quatre-Cantons (+4,3%) et les Grisons (+7,7%). Genève a par contre affiché le plus important recul (-11%), suivi par l'Oberland bernois (-2,6%) et le Tessin (-3,4%).

Entre janvier et novembre, le nombre de nuitées a baissé de 0,5% à 33,0 mio. La demande étrangère s'est repliée de 1,8% à 17,9 mio de nuitées, alors que la demande locale a progressé de 1,2% à 15,1 mio d'unités.(awp)