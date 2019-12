Les actions Swatch attendues en hausse à la Bourse suisse

mardi, 19.11.2019

Les titres de Richemont et de Swatch Group devraient entamer la séance de mardi en hausse à la Bourse suisse, dans le sillage de la progression des exportations horlogères suisses en octobre.

Selon la Fédération horlogère suisse (FH), les exportations horlogères helvétiques ont franchi la barre des 2 milliards de francs en octobre.(Keystone)

Swatch et Richemont devraient voir leur actions monter mardi à la Bourse suisse, suite à des exportations horlogères suisses en progression. Si la croissance des envois de montres et pièces s'est poursuivie, elle a cependant été freinée par les troubles sociaux à Hong Kong.



Vers 08h25, l'action au porteur Swatch Group progressait de 0,5%, selon les calculs de Julius Bär basés sur les ordres passés avant l'ouverture du marché. Le titre du spécialiste genevois du luxe Richemont, qui compte dans son portefeuille de nombreuses marques horlogères, prenait lui aussi du terrain à la faveur d'une hausse de 0,2%.



L'indice des 20 valeurs vedettes de la cote, le SMI, gagnait dans le même temps 0,19% à 10'367,1 points.

Selon la Fédération horlogère suisse (FH), les exportations horlogères helvétiques ont franchi la barre des 2 milliards de francs en octobre, grâce à une croissance de 1,5% par rapport au mois correspondant de l'an dernier. La progression générale a cependant été freinée par la baisse très marquée qu'a connue Hong Kong, qui a reculé de près de 30%.



Dans l'ancienne colonie britannique qui connaît depuis cinq mois des troubles, "cette baisse au niveau des exportations horlogères est plus en phase avec la situation effective du marché local que lors des mois précédents", écrit la FH. Elle ampute de 5 points la croissance totale des envois de garde-temps.



Parmi les autres principaux marchés, les Etats-Unis (+9,5%) et la Chine (+17,6%) sont respectivement premier et deuxième destination des montres suisses, devant Hong Kong. Le Japon (+11,3%) a également augmenté. En Europe (+8,3%), le Royaume-Uni (+12,9%) est resté bien orienté et la France (+24,2%) a continué d'afficher un fort redressement, selon la FH.(awp)