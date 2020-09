Trop chères, les analyses

mardi, 15.09.2020

Les tarifs des analyses de laboratoire en Suisse sont à revoir, notamment au vu des prix pratiqués chez nos voisins. Le Conseil national veut les réduire et ainsi alléger la charge de l’assurance de base.

Les prix pratiqués par les laboratoires suisses sont jusqu'à trois fois plus élevés que dans les pays limitrophes. Cette différence ne peut pas se justifier uniquement par les coûts plus élevés en Suisse. (Keystone)

Les prix des analyses de laboratoires devraient diminuer en Suisse. Le Conseil national a adopté par 141 voix 46 une motion de Christian Lohr (PDC/TG) visant à réduire ces tarifs à la charge de l'assurance de base.



Les prix pratiqués par les laboratoires suisses sont beaucoup plus élevés que dans les pays limitrophes, a fait valoir le motionnaire. Ils sont jusqu'à trois fois plus coûteux selon les prestations.



S'ils étaient égaux à ceux pratiqués chez les voisins, les économies pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de francs par an pour l'assurance obligatoire des soins. La différence ne peut pas se justifier uniquement par les coûts plus élevés en Suisse.



Le Conseil fédéral soutient la demande. L'Office fédéral de la santé publique a entamé une révision de la liste des analyses en 2017. Chaque tarif est examiné et recalculé. Vu les progrès techniques et l'évolution de l'automatisation, les prix devraient globalement diminuer. (ATS)