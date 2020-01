Utopia Coffee édite la carte genevoise des cafés de spécialité

mardi, 07.01.2020

Les Swiss coffee maps créées par Elodie et Eddy El Bounabi à Gland veulent encourager le coffee spirit découvert en Nouvelle-Zélande en 2012. Et ainsi créer une véritable communauté.

Elsa Floret



Elodie (co-fondatrice et cheffe torréfactrice) et Eddy El Bounabi (co-fondateur et chef des ventes) d'Utopia Coffee à Gland.