L'initiative sur les multinationales séduit de plus en plus

mercredi, 27.05.2020

Les Suisses sont désormais 78% à soutenir l'initiative sur les multinationales responsables, selon un sondage de l'institut Link.

Le camp des "pour" s'est renforcé de 10 points par rapport à 2019 et représente 43% des sondés, celui des "plutôt pour" s'élève à 35%. (Keystone)

L'initiative populaire sur les multinationales responsables séduit de plus en plus de Suisse. Ils sont désormais 78% à la soutenir, soit 11 points de pourcentage de plus qu'en février 2019, selon un sondage de l'institut Link, publié dans les journaux de Tamedia.

Le camp des "pour" s'est renforcé de 10 points par rapport à 2019 et représente 43% des sondés, celui des "plutôt pour" s'élève à 35%. Seuls 5% des sondés sont "contre" l'initiative et 8% sont "plutôt contre". Ils sont 9% à ne pas savoir ce qu'ils vont voter.

L'initiative veut obliger les sociétés sises en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leur activité sur les droits de l'homme et l'environnement, également à l'étranger. Les entreprises manquant à ce devoir de diligence devraient répondre des dommages causés, y compris par les sociétés qu'elles contrôlent sans participer directement aux activités incriminées. Le texte est soutenu par de nombreuses organisations.

Le Parlement continue lui de tergiverser sur la question. Tant le National que les Etats ne veulent pas de ce texte jugé excessif mais n'arrivent pas à s'entendre sur un contre-projet commun. La Chambre des cantons s'y attaquera le premier jour de session, avant la loi sur la protection des données.

Le sondage a été réalisé par l'institut Link pour le compte du comité d'initiative. 1038 personnes, de 18 à 79 ans, ont été sondées du 5 au 12 mai 2020. (awp)