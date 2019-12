Les Suisses restent champions d'Europe pour l'utilisation du train

mardi, 10.12.2019

La quantité de voyages en train par habitant en 2018 en Suisse reste la plus élevée en Europe.

La Suisse est stable d'année en année dans l'utilisation des trains. (Keystone)

Les Suisses prennent le train en moyenne 71 fois par an, parcourant 2398 kilomètres sur les rails, selon les derniers chiffres de l'Office européen des statistiques Eurostat. Les Helvètes restent les plus gros utilisateurs du train du continent, loin devant les ressortissants des pays voisins.

La quantité de voyages en train par habitant en 2018 en Suisse est presque deux fois plus élevée qu'au Luxembourg, alors que le Grand Duché se classe pourtant à la 2e place en Europe avec 38 voyages, écrit le Service d'information pour les transports publics (Litra) dans un communiqué mardi. Suivent le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne, avec 35 voyages. En fin de course, on trouve la Lituanie et la Grèce, avec 2 voyages seulement.

Même son de cloche pour la distance moyenne parcourue en train par habitant en 2018. La Suisse parade loin devant les pays voisins, avec 2398 kilomètres à son compteur. Suivent l'Autriche (1481 km), la France (1393 km), la Suède (1324 km) et l'Allemagne (1182 km). Là aussi, la Lituanie et la Grèce ferment la marche, avec 127 et 103 km.

La Suisse est stable d'année en année dans l'utilisation des trains. En 2017, chaque Helvète a voyagé en moyenne 72 fois en train et parcouru près de 2463 kilomètres. A noter que dans ces statistiques Eurostat, il n'existe pas d'informations concernant les transports de personnes en Belgique et aux Pays-Bas: selon les estimations, les deux Etats se trouveraient entre le milieu et le haut du classement. (awp)