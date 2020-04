Trois entreprises suisses dans la liste 2020 des pépites du FT

mardi, 14.04.2020

Les suisses eSmart Technologies, Catalyx et Intégration Alpha figurent dans le classement FT 2020 des entreprises européennes à la croissance la plus rapide.

MH



A la 400ème place du classement, la meilleure société suisse est eSmart Technologies, active dans la gestion intelligente des habitats.

Pour la quatrième édition consécutive, le Financial Times honore les 1000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide entre 2015 et 2018. La concurrence est encore plus rude au sommet cette année, les entreprises sur cette liste ayant besoin d’un taux de croissance minimal de 38,4% contre 37,7% l’an dernier. Cette condition à la hausse n’a pas empêché trois entreprises suisses, eSmart Technologies, Catalyx et Intégration Alpha, de se classer parmi les 1000 pépites sélectionnées par le Financial Times.

A la 400ème place du classement, la meilleure société suisse est eSmart Technologies. Fondée en 2011 et issue de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), elle développe des systèmes de gestion intelligents pour l’habitat et les lieux de travail.

Les systèmes offrent la possibilité de connaître où, quand et comment l’utilisateur consomme de l’énergie. La société met alors à disposition les outils nécessaire pour réduire la consommation. La société a atteint un taux de croissance absolu de 419,4%. «Être reconnu parmi les entreprises européennes et britanniques les plus dynamiques en termes de taux de croissance est un immense honneur. Et renforce encore notre ambition d’enrichir notre solution d’habitat connecté», ont déclaré ses fondateurs Fabrizio Lo Conte et Laurent Fabre.

La deuxième firme suisse qui figure dans le classement est Catalyx, active dans le domaine de la vente et du marketing. Elle se place à la 459ème position, avec un taux de croissance absolu de 375,8%. L’entreprise basée à Genève est spécialiste de la recherche auprès des consommateurs et dit exploiter la puissance de la foule pour créer de meilleures marques dans le monde entier.

La fintech Intégration Alpha, qui a enregistré un taux de croissance de 217,4% , occupe quant à elle le 777e rang du classement. L’entreprise se concentre sur la création de plates-formes pour les informations basées sur les données pour l'industrie des services financiers.

Integration Alpha fournit un cycle complet de services et de produits Data-to-Insight, du conseil stratégique et la planification de la feuille de route jusqu'à la mise en œuvre de l'infrastructure, la sécurité et la gouvernance, la création de cas d'utilisation, la maintenance et le soutien aux opérations.



A noter que l'agrégateur d'emplois Neuvoo, basé à Lausanne et Montréal, et dont l’Agefi vous annonçait récemment son changement d’identité s’est positionné à l’honorable 44ème place du second classement du FT concernant les entreprises basées sur le continent américain.

La technologie domine le classement général

OakNorth Bank, fintech britannique soutenue par le Fonds Vision de SoftBank qui se spécialise dans les prêts aux entreprises de taille moyenne, se place au premier rang cette année.Le leader de 2018, Deliveroo, ne fait pas partie du dernier classement 2020. Le Finlandais Wolt se place en deuxième position, suivi de Bolt Technology.

Parmi les trois gagnants, seule Bolt Technology figurait également sur le classement 2019.

Le classement général reflète l'importance croissante de la technologie, qui domine encore une fois avec 189 entrants issus du secteur, relève le Financial Times. Si on y ajoute les catégories connexes de fintech et de commerce électronique, ce total grimpe à 259.

La plupart des gagnants viennent d'Allemagne, suivis de près par l'Italie, le Royaume-Uni et la France, ces quatre pays représentant environ 70% du classement général. Londres conserve son avance en tant que ville comptant le plus grand nombre d'entreprises à croissance rapide, suivie de Paris et Milan, tandis que Varsovie et Vilnius figurent pour la première fois dans le top 10.