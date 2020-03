Deux Suédois planifient un grand projet hôtelier à Saas-Fee

vendredi, 06.03.2020

Les Suédois Per Abrahamsson et Peter Wittander envisagent de construire un complexe hôtelier sur six sites à Saas-Fee (VS). Le concept prévoit plus de 300 lits répartis en 57 unités d'habitation.

Un permis a déjà été accordé pour le projet de construction selon la Lex Koller.(Keystone)

Les deux Suédois envisagent de construire un complexe hôtelier sur six sites à Saas-Fee (VS). Pour la station, cela représente des investissements d'environ 65 millions de francs.



La demande de permis de construire sera déposée vendredi auprès de la commune, selon le Walliser Bote. Le concept prévoit plus de 300 lits répartis en 57 unités d'habitation. Ces dernières mesureront entre 70 et 2000 m2 et seront équipées de quatre à dix lits.



Les hôtels Metropol, Walser et Imseng sont intégrés au projet. Trois nouveaux hôtels identiques au Imseng seront construits sur son site. Les travaux de planification progressent. Un permis a déjà été accordé pour le projet de construction selon la Lex Koller, rapporte le journal. Cette dernière encadre l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger.

Saas-Fee salue le projet

"Nous saluons le projet de construction. Il apporte l'exploitation de lits chauds. L'économie locale en profitera également", indique le président de la commune Roger Kalbermatten, cité dans le journal alémanique. Pour autant que le projet soit conforme au règlement communal, la commune ne s'y opposera pas.



Selon M. Wittander, le complexe s'efforcera d'atteindre un niveau cinq étoiles. Quant à savoir quand les premiers appartements pourront être loués, cela dépendra de quand la commune délivrera le permis de construire et du traitement d'éventuels recours. Les Suédois espèrent pouvoir donner le coup d'envoi du projet dans trois ou quatre mois.



"Saas-Fee se trouve au milieu d'impressionnants sommets de 4000 mètres et avec sa garantie d'enneigement, c'est un endroit avec beaucoup de potentiel", explique M. Wittander, qui est déjà le propriétaire de l'hôtel Walser depuis douze ans. Ce dernier ainsi que le Imseng seront partiellement démolis et reconstruits avec un concept de chambre renouvelé.(awp)