Les experts immobilier raflent les meilleurs salaires du secteur

jeudi, 28.11.2019

Les spécialistes en investissement immobilier au sein des banques, gestionnaires de fonds et Family Offices comptent parmi les emploi les mieux rémunérés de l’industrie immobilière, selon Michael Page.

MH



Etude de rémunération 2020. Michael Page.

Selon la dernière étude de rémunération Immobilier & Construction Michael Page, les spécialistes en investissement immobilier au sein des banques, gestionnaires de fonds et ‘Family Offices’ comptent parmi les emploi les mieux rémunérés de l’industrie immobilière.

Les salaires du secteur affichent une hausse de 10% sur les neuf dernières années, soit une hausse supérieure à la moyenne nationale enregistrée par l’Office fédéral de la statistique.

Zurich reste la zone la plus attractive dans le domaine immobilier et construction, avec des salaires de plus de 4% supérieurs à ceux de Genève, où les experts immobiliers peuvent pourtant déjà espérer des rémunérations de quelque 9% au-dessus de la moyenne du secteur.

Des salaires supérieurs à la moyennes sont également accordés aux professionnels bilingues (+10%) et aux experts en modélisation des données du bâtiment – ou BIM (+12%).

Les offres d’emploi publiées pour les spécialistes en immobilier ont augmenté de 12% ces douze derniers mois, selon le Swiss job Index de novembre de Michael Page.

Quatre facteurs jouent essentiellement dans cette forte demande:

▪ Le contexte de taux d’intérêts faibles à négatifs – qui a induit une demande sans précédent dans le domaine de l’investissement immmobilier, en vue d’obtenir des retours positifs sur investissement

▪ La forte demande liée tant aux nouveaux développements immobiliers qu’aux reconstructions

▪ D’importants projets d’infrastructure partout en Suisse

▪ Des hausses de coûts renforçant le besoin en talents numériques (BIM) La demande est particulièrement forte pour les experts en modélisation des données du bâtiment (BIM), depuis les dessinateurs jusqu’aux coordinateurs et managers. Leurs compétences spécifiques en informatique sont déterminantes pour la réduction des coûts tout au long des phases de construction et de gestion de projet, ainsi que dans la gestion du cycle de vie des constructions.