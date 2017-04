Vague de perquisitions chez Credit Suisse

vendredi, 31.03.2017

Les bureaux du groupe à Londres, Paris et Amsterdam ont été contactés par les autorités locales.

Les sites européens du groupe ont adopté l'échange automatique de renseignements en matière fiscale.

Credit Suisse indique vendredi avoir été contacté par les autorités britanniques, françaises et néerlandaises dans le cadre d'affaires fiscales. La banque aux deux voiles précise dans sa prise de position que des bureaux ont été "visités" jeudi.

L'établissement assure appliquer depuis 2013 la convention de retenue à la source conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni et avoir mis en oeuvre les programmes français et néerlandais de déclaration volontaire. Toutes relations avec des clients "non conformes" ont été rompues, poursuit Credit Suisse.

Les sites européens du groupe ont par ailleurs adopté l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. Le dispositif sera étendu aux clients privés européens gérés depuis la suisse dès l'an prochain.(awp)