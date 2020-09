Net-a-Porter et Mr Porter rejoignent Watches & Wonders

lundi, 28.09.2020

Les sites d'e-commerce de luxe Net-a-Porter et Mr Porter, propriétés de Richemont, vont s'associer à la plateforme Watches & Wonders, ex-SIHH.

Net-a-Porter présentera ainsi les dernières créations de Cartier, Hermès, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Piaget et Vacheron Constantin.

Net-a-Porter et Mr Porter vont s'associer à la plateforme Watches & Wonders. Quelque 14 maisons horlogères seront réunies dans le cadre de cette opération.

"L'arrivée de Watches & Wonders sur Net-a-Porter et Mr Porter marque un tournant" pour le secteur du luxe, ont indiqué les deux sites lundi. "Cette nouvelle initiative signe le début d'un programme d'un an et propose une approche tripartite inédite dans le paysage en rapide évolution de l'horlogerie de luxe", ont-ils ajouté dans un communiqué.

Net-a-Porter présentera ainsi les dernières créations de Cartier, Hermès, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Piaget et Vacheron Constantin, tandis que Mr Porter exposera les créations notamment de Baume & Mercier, Bovet, Girard-Perregaux, HYT, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis et Ulysse Nardin.(ATS)