Les SIG enclenchent leur plan «Pandémie» pour assurer l’approvisionnement en électricité

dimanche, 05.04.2020

Les Services industriels de Genève (SIG) réorganisent leurs équipes pour garantir la distribution de l’électricité dans les foyers genevois.

Matteo Ianni



L’entreprise s’est également mobilisée pour ses clients commerciaux. On parle ici de 16.500 clients. Elle a en effet décidé il y a quelques jours de rallonger les délais de paiement des professionnels. (Credit: Bergot)

Alors que la population est de plus en plus confinée, quelques secteurs essentiels sont autorisés à poursuivre leurs activités. On pense évidemment à la santé, mais des domaines moins médiatisés sont tout autant sollicités, voire essentiels. Ils ne peuvent se permettre de voir leurs employés...