Postfinance: nouvelle panne de la plateforme en ligne lundi

mardi, 31.01.2017

Les services d'e-banking de Postfinance sont restés inaccessibles de 15h20 à 23h00, avant que la stabilité du systèmes puisse à nouveau être garantie

Postfinance reconnait mardi avoir essuyé la veille une nouvelle panne de sa plateforme en ligne. Les services d'e-banking sont restés inaccessibles de 15h20 à 23h00, avant que la stabilité du systèmes puisse à nouveau être garantie, détaille le communiqué du bras financier du géant jaune.



L'établissement assure que la sécurité des fonds et des données des clients est demeurée garantie à tout moment et regrette la gêne occasionnée par les dysfonctionnements.



Le 9 janvier dernier, une panne attribuée à un problème de serveur avait déjà paralysé les transactions bancaires sur internet des clients de Postfinance. Le dérangement avait affecté quelque 1,7 million de clients pendant plus de 24 heures. - (awp)