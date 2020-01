Migros étend au niveau national son partenariat avec «Too Good To Go»

jeudi, 23.01.2020

Les sacs surprise de «Too Good To Go» seront dès maintenant introduits progressivement dans certains magasins, restaurants et take-away Migros de l’ensemble du pays.

MH



Le contenu des paniers surprise varie en fonction des produits restants dans les rayons des restaurants ou take-away Migros.

Migros élargit à l’ensemble des régions son partenariat avec l’application de lutte contre le gaspillage alimentaire «Too Good To Go». Après une introduction réussie de l'app dans la coopérative de Lucerne et dans une sélection de magasins des coopératives de Zurich, Bâle et Vaud, les clients auront la possibilité de sauver des aliments du gaspillage dans divers magasins Migros de toutes les régions de Suisse.

Le contenu des dénommés paniers surprise varie en fonction des produits restants dans les rayons des restaurants ou take-away.

Les utilisateurs commandent et paient leur panier surprise directement sur l’application et vont le chercher une demi-heure avant la clôture du magasin au service clientèle, à la caisse du restaurant ou au comptoir du take-away du magasin correspondant. Les clients ont par ailleurs la possibilité d’amener leur propre tupperware ou d’utiliser la vaisselle réutilisable de Migros.

Dans les magasins et restaurants Migros, les utilisateurs peuvent, par le biais de l’application «Too Good To Go», choisir entre des paniers végétariens et des paniers «mixtes». Dans les take-away, ils ont le choix entre un panier surprise standard, avec un mélange de produits, ou une portion chaude. Les deux peuvent toutefois également contenir des produits non végétariens.

Actuellement, plus de 36 000 entreprises gastronomiques sont présentes sur la plateforme «Too Good To Go», dont environ 2000 en Suisse.