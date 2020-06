Bonhôte Immobilier a profité d'un revenu des loyers en hausse

lundi, 22.06.2020

Les revenus locatifs de Bonhôte Immobilier ont atteint 50,65 millions de francs, un montant en hausse de 2,2% sur un an.

La valeur d'immeubles sous gestion directe a passé la barre du milliard de francs, à 1,025 milliard, grâce à l'acquisition de deux nouvelles propriétés. (Pixabay)

Bonhôte Immobilier a vu ses revenus tirés des loyers progresser au cours de l'exercice annuel 2019/2020 clos fin mars. La valeur des immeubles a passé la barre symbolique du milliard de franc au cours de l'exercice grâce à l'achat de nouvelles propriétés, pouvait-on lire dans le rapport annuel de la société immobilière lundi.

Les revenus locatifs ont atteint 50,65 millions de francs, un montant en hausse de 2,2% sur un an. Ceux-ci venaient à 73,22% des logements, à 20,55% des surfaces commerciales et administratives, ainsi qu'à 6,23% des garages et des divers.

Le résultat net s'est inscrit à 20,12 millions, en hausse de 1,9%. La société versera un dividende en hausse minime, à 3,17 francs, contre 3,15 francs un an plus tôt.

Les investisseurs ont pu choisir de percevoir leur dividende en espèces ou sous forme de nouvelle part. Au final, 67% des actionnaires ont converti leur dividende en titres, représentant 108'866 nouvelles parts. Cette opération a permis de lever plus de 13 millions, précise le communiqué.

La valeur d'immeubles sous gestion directe a passé la barre du milliard de francs, à 1,025 milliard, grâce à l'acquisition de deux nouvelles propriétés.

De son côté, la valeur nette d'inventaire s'est établie à 121,80 francs, en hausse de 2,80 francs par rapport à 2019.

A l'avenir, Bonhôte Immobilier veut accentuer son développement géographique dans de nouvelles régions en Suisse alémanique, "où les taux fiscaux appliqués dans certains cantons favorisent l'investisseur". (awp)