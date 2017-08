Regain d’intérêt pour les produits structurés

mercredi, 02.08.2017

Les résultats semestriels de Julius Baer, EFG International et Vontobel l'attestent. Les produits structurés retrouvent un engouement dans la gestion privée.

Piotr Kaczor



Les produits financiers structurés font indéniablement l’objet d’un engouement non négligeable dans la gestion de fortune privée. Trois des établissements, cotés sur SIX, parmi les plus emblématiques du secteur l’ont nettement mis en évidence à l’occasion de la présentation des leurs résultats...