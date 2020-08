Swissquote atteindra un bénéfice record en 2020

mardi, 11.08.2020

Les résultats de Swissquote Group ont dépassé toutes les attentes au premier semestre. En bénéficiant de la forte volatilité sur les marchés financiers. La valeur boursière excède 1,3 milliard de francs.

Philippe Rey



Swissquote. Le groupe basé à Gland profite d'une forte activité et de la volatilité sur différents marchés dont ceux des actions et changes.