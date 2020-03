Orell Füssli démontre une transformation efficace

lundi, 16.03.2020

Les résultats 2019 ont progressé sensiblement pour l'imprimeur des billets de banque. Les librairies sont en nets progrès de même que Zeiser. L’inconnu pour Orell Füssli est 2020. Participation dans Procivis.

Philippe Rey



Orell Füssli. La librairie emblématique du groupe au centre de Zurich.

Le résultat d’exploitation (EBIT) et le cash-flow du groupe Orell Füssli (OF) ont considérablement augmenté en 2019. L’unité d’affaires Zeiser s’est recentrée avec succès sur la sérialisation rentable (pour les billets de banque et autres documents de sécurité), cependant que l’activité...