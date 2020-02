Orior défend bien ses différentes positions de marché

mercredi, 26.02.2020

Les résultats 2019 d'Orior sont globalement solides et plus que conformes attentes. Bons développements de Casualfood ainsi que de Biotta et Gesa.

Philippe Rey



Orior. Important fabricant de salami et plats végétariens, en particulier, Orior a étoffé sa gamme de produits avec la marque Biotta.

Le groupe Orior a fait preuve de stabilité en 2019 grâce à une meilleure diversification de son portefeuille de produits alimentaires et au plan géographique. Les résultats ont été somme toute meilleurs que les attentes, ce que démontre la hausse de 5,04% du cours de l’action mercredi sur SIX...