Les cantons romands rouvrent leurs restaurants le 10 décembre

mercredi, 25.11.2020

Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura vont rouvrir leurs restaurants en même temps.

Les restaurants de cinq cantons romands vont rouvrir leurs portes le jeudi 10 décembre. Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura ont convenu d'une harmonisation de la date de réouverture.

Les ministres de l'économie des cinq cantons se sont concertés. Ils ont convenu qu'une harmonisation était "sans doute le meilleur message à envoyer à tous les acteurs, avec des mesures communes, claires et compréhensibles", indiquent-ils mercredi.

Cette annonce, effectuée le 25 novembre, permet à la branche de se préparer à la réouverture. Et la population peut planifier au mieux et dans le respect des mesures sanitaires ses futures sorties dans les établissements, ajoute le communiqué de presse.

Cette réouverture se déroulera dans un strict cadre sanitaire. Il sera obligatoire de consommer assis et de fournir ses coordonnées pour le traçage. Il ne pourra y avoir que quatre personnes au maximum par table. Et les établissements devront rester fermés entre 23h00 et 06h00 du matin.

La distance physique, le lavage des mains et le port du masque lorsqu'on n'est pas assis restent de rigueur. Un suivi cantonal sera assuré pour connaître les éventuels effets de la réouverture sur la pandémie. Cela signifie que cette décision peut être révoquée si la situation sanitaire l'exige, précise le communiqué. (ats)

>> Lire aussi: Covid-19: réouverture de tous les commerces à Genève