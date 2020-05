Le Béjart Ballet Lausanne présentera la IXe Symphonie du 23 au 27 juin 2021

mercredi, 27.05.2020

Les représentations de La IXe Symphonie, chorégraphie de Maurice Béjart sur la musique de Ludwig van Beethoven, auront lieu du 23 au 27 juin 2021 à la Vaudoise aréna.

Prévues en juin 2020 à la Vaudoise aréna à Lausanne-Malley puis reportées en raison des mesures de lutte contre l’épidémie du COVID-19, les représentations de La IXe Symphonie, chorégraphie de Maurice Béjart sur la musique de Ludwig van Beethoven, auront lieu du 23 au 27 juin 2021 au même endroit.

Depuis l’annonce du report de La IXe Symphonie, de Maurice Béjart, en avril dernier, le Béjart Ballet Lausanne et les entités partenaires – le Tokyo Ballet, le Sinfonietta de Lausanne, le Chœur Pro Arte Lausanne et les solistes – ont étroitement collaboré afin de parvenir à accorder leurs agendas respectifs. C’est avec plaisir qu’ils annoncent aujourd’hui que les cinq représentations du concert-dansé, originellement prévues du 12 au 17 juin 2020 à la Vaudoise aréna à Lausanne-Malley, sont reportées au même endroit du 23 au 27 juin 2021.

Ne pouvant se produire cette année en raison des dispositions gouvernementales de lutte contre l’épidémie du COVID-19, les deux compagnies de danse, l’orchestre et le chœur se retrouveront donc en 2021. Les 250 artistes de toutes origines interpréteront ensemble ce manifeste artistique pour une humanité solidaire.

«La IXe Symphonie n’est pas simplement un ballet mais la participation humaine profonde à une œuvre qui appartient à l’humanité entière et qui est, ici, non seulement jouée et chantée, mais dansée.» – Maurice Béjart

Les tickets, déjà acquis, restent valables sur simple présentation à l’entrée de la Vaudoise aréna le jour de report:

Vendredi 12 juin 2020, 20h reporté au mercredi 23 juin 2021, 20h

Samedi 13 juin 2020, 20h reporté au samedi 26 juin 2021, 20h

Dimanche 14 juin 2020, 18h reporté au dimanche 27 juin 2021, 18h

Mardi 16 juin 2020, 20h reporté au jeudi 24 juin 2021, 20h

Mercredi 17 juin 2020, 20h reporté auvendredi 25 juin 2021, 20h

Les billetteries officielles sont à nouveau ouvertes. Les places sont en vente sur les sites bejart.ch, ticketcorner.ch, aux points de vente Coop City, La Poste et Manor, ainsi que par téléphone au 0900 800 800 (CHF 1.19/min). Le BBL décline toute responsabilité en cas d’achat de billets sur le réseau parallèle (Viagogo, etc.).

À l’arrêt depuis le 16 mars, le Béjart Ballet Lausanne tient à remercier le public de son précieux soutien et de ses nombreux messages adressés à la compagnie. Ses remerciements vont également à ses partenaires et à ses mécènes pour leur confiance, fidélité et compréhension dans ces moments délicats.