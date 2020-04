Les répercussions du Covid-19 sur le marché immobilier

mercredi, 08.04.2020

Philippe G. Müller*



Philippe G. Müller

Même si l’impact sur le marché immobilier sera relativement faible, il est probable que les locaux commerciaux seront particulièrement touchés par les mesures visant à endiguer le coronavirus.

La fermeture des magasins fait perdre environ 1 milliard de francs de chiffre d’affaires par semaine aux commerces de détail non alimentaires. Les restaurateurs souffrent également beaucoup, les livraisons à domicile ne suffisant pas à compenser les pertes des restaurants.

Revenus en baisse et corrections de valeur

Les commerces de détail ont donc un manque à gagner. Les propriétaires accordent des périodes d’exonération partielle de loyer afin de ne pas mettre en danger la survie de leurs locataires. Reste que l’offre excédentaire de superficies s’amplifie et que les revenus annuels issus de la location des surfaces commerciales vont probablement diminuer de 10 à 15% en moyenne par rapport à 2019.

Si la récession est longue et profonde, les pertes de revenus pourraient conduire de nombreux commerces de détail à la faillite. Les taux de vacance connaîtraient alors une hausse supérieure à la moyenne et les loyers offerts baisseraient d’environ 15%. Des corrections de valeur de plus de 25% sont possibles.

Surfaces de bureaux en chute libre

Pour les surfaces de bureaux, le scénario de référence de la Recherche d’UBS anticipe cette année un niveau d’emploi total en recul de 1,5%. Le télétravail sera certainement imposé dans les secteurs administratifs. Les créations d’entreprises et les projets d’agrandissement des entreprises seront mis en attente. En conséquence, la demande de surfaces de bureaux va temporairement s’effondrer.

Les prestataires de coworking, qui ont, jusqu’à présent, connu une croissance dynamique, seront probablement les plus touchés. Le taux de vacance pourrait augmenter d’environ 1 point de pourcentage et les loyers baisser de 3 à 5% au cours des douze prochains mois. Dans les centres, des corrections de valeur modérées de 5 à 10% sont possibles.

Une récession profonde et prolongée entraînerait une multiplication des faillites d’entreprises et, par conséquent, des taux de vacance qui s’envoleraient de 2 à 3 points de pourcentage. Cette évolution pourrait provoquer une correction sensible des prix dans les centres, pouvant atteindre 20%.

Ralentissement des constructions

Dans le domaine des immeubles de rendement, l’interdiction d’entrer sur le territoire comprimera probablement la croissance démographique et fera directement baisser la demande de logements locatifs. La probabilité de déménagement diminue et de plus en plus de cantons assistent au ralentissement de l’activité de construction.

En conséquence, le taux de vacance des logements locatifs se hissera certainement à environ 3% au cours de l’année - son plus-haut historique. La durée d’annonce pour les logements nouvellement construits augmentera alors, accélérant la baisse des loyers offerts.

Cependant, il est probable que les rendements des revenus ne seront pas soumis à une pression accrue dans l’immédiat. Néanmoins, les prix sont susceptibles de reculer légèrement sur le marché des transactions. Certains projets seront probablement mis en attente ou le début de la construction sera reporté.

Si le mode de crise persiste pendant une longue période, le taux de vacance des logements locatifs grimperait à plus de 3% à court terme et les loyers offerts baisseraient de 5%. L’arrêt attendu de constructions limiterait toutefois la hausse du taux de vacance.

* Economiste responsable pour la Suisse romande, UBS