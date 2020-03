Baloise a connu une année faste 2019

jeudi, 12.03.2020

Les remises de liquidités à la maison-mère se sont élevées à 455 millions de francs. Focalisation sur les produits asset light en assurance vie. Portefeuille non vie de qualité. Impact limité du coronavirus.

Philippe Rey



Baloise Group. Gert De Winter, CEO, et Andreas Burckhardt, président du conseil d'administration de Baloise.

Baloise a connu un exercice faste 2019, avec une croissance substantielle (+4,0% en non vie, +20,8% en vie, mais -0,2% pour les produits d’investissement) et un résultat opérationnel (EBIT) qualifié de fort par Gert De Winter, CEO du groupe. Le ratio combiné (taux de frais plus taux de...