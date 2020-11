Générer de l’alpha dans un marché américain de plus en plus concentré

jeudi, 26.11.2020

Les règles du jeu des grandes capitalisations ont changé. La concentration devient problématique lorsqu’elle est motivée par un petit nombre de sociétés.

Taymour Tamaddon*



Sur le marché américain, les dix premières actions de l’indice S&P 500 représentent désormais près de 30% de la valeur totale de l’indice. Pour l’indice Russell 1000 Growth, près de la moitié de la valeur totale de l’indice est concentrée sur les 10 plus grands titres.

La concentration du marché américain s’est progressivement accrue depuis la crise financière mondiale. Une grande partie de cette augmentation peut être attribuée à cinq actions – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google/Alphabet – qui ont connu une augmentation spectaculaire de leur capitalisation boursière. La concentration croissante du marché suscite des inquiétudes quant à sa vulnérabilité dans son ensemble car il repose sur les performances des quelques sociétés dominantes.

La concentration du marché devient problématique lorsqu’elle est motivée par un petit nombre de sociétés qui augmentent leur poids dans l’indice uniquement en raison d’une expansion multiple, au lieu de présenter une amélioration réelle des flux de trésorerie ou des bénéfices. C’est le scénario que nous commençons à voir actuellement, il est à notre avis préoccupant.

Les entreprises à forte capitalisation qui ont excellé au cours des cinq à dix dernières vont-elles dominer le marché dans le futur?

En raison de la position dominante des deux géants Google et Facebook, ils continueront probablement à gagner des parts de marché et à ajouter de la valeur grâce à une publicité ciblée pour les entreprises qui utilisent leurs services. Cette perspective ne tient certes pas compte de facteurs externes potentiels, tels que les changements de réglementation.

Amazon a démontré sa capacité à se réinventer et à trouver de nouveaux domaines de croissance et de dynamisme. Les vastes capacités logistiques d’Amazon pourraient être un moteur important de croissance à long terme. De plus, les activités publicitaires d’Amazon, bien qu’elles soient encore très modestes par rapport à celles de Google et Facebook, pourraient encore se développer.

Il y a selon nous une limite naturelle à la part de marché qu’Apple peut atteindre en tant qu’entreprise de matériel informatique dans le secteur de la téléphonie mobile. Si Apple veut continuer à croître, elle devra, selon nous, au cours de la prochaine décennie, développer un nouveau produit dans un nouveau secteur de marché - semblable à celui qu’elle a atteint avec l’iPad et la montre Apple. Apple doit soit développer un nouveau produit ou service dont nous ne parlons pas encore, soit connaître un grand succès avec sa plateforme de streaming Apple TV lancée depuis peu.

Relais de croissance à bout de souffle

Seule une poignée de sociétés dans les secteurs de la consommation, des médias et de la technologie sont ultra performantes. Grâce à l’innovation et à la rupture des modèles commerciaux traditionnels, elles prennent rapidement des parts de marché à des acteurs industriels de longue date, plaçant les considérations d’évaluation et de concentration dans un nouveau contexte.

Aujourd’hui, les évaluations ont augmenté à des niveaux qui ne sont pas viables à long terme. Il faut s’attendre à un retour à des niveaux de valorisation plus normaux. En attendant, s’il reste de bonnes opportunités de croissance à trouver, le succès des investissements dépendra en grande partie de la prise de bonnes décisions concernant les géants de l’indice.

*Gérant US Large Cap Growth Equity chez T. Rowe Price