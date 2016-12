Le tourisme dans les régions alpines suisses tient le choc, malgré le franc fort

jeudi, 22.12.2016

Les régions alpines suisses continuent de rester compétitives dans le secteur du tourisme, malgré l'obstacle que représente le franc fort, selon une évaluation publiée jeudi par le centre d'études conjoncturelles BAK Basel.

Comme le classement le laisse entendre, la faiblesse de la demande durant la saison d'hiver plombe les statistiques des stations suisses. Une baisse de 3,9% a été constatée durant la période froide lors de l'année touristique 2016, contre -0,4% en été.

Seules deux destinations suisses se glissent dans ce Top 15 établi par BAK Basel, à savoir Lucerne et Interlaken, qui décroche la 12e position. Les deux villes se paient même le luxe d'occuper les deux premières places - dans l'ordre - des destinations qui ont remporté le plus de succès durant la saison d'été. Weggis, dans le canton de Lucerne, termine 6e.



En revanche, aucune station helvétique ne figure dans les 15 premières positions pour le classement dévolu à la saison d'hiver, où le voisin autrichien règne en maître quasiment incontesté.



"La situation actuelle du tourisme dans les régions alpines suisses laisse de la place à l'espoir", résument les spécialistes de l'institut bâlois. Ces derniers rappellent que le secteur en général a connu un recul de l'ordre de 2% en 2016. Toutefois, les derniers mois de la saison d'été se sont révélés particulièrement favorables cette année.



