Forte croissance pour Temenos au quatrième trimestre

mercredi, 12.02.2020

Les recettes totales de Temenos ont atteint 309,6 millions de dollars lors du dernier partiel, en hausse de 22% sur un an.

Le groupe genevois a nettement amélioré sa rentabilité et propose un relèvement du dividende au titre de 2019. (Keystone)

Le développeur genevois de logiciels bancaires Temenos a connu une croissance proche ou supérieure d'un cinquième dans toutes ses activités. Le groupe a nettement amélioré sa rentabilité et propose un relèvement du dividende au titre de 2019.

Lors du dernier partiel, les recettes totales ont atteint 309,6 millions de dollars, en hausse de 22% sur un an, indique mercredi soir Temenos. Le chiffre d'affaires issu de l'octroi de licences a bondi d'un quart à 163,4 millions. La progression est de 19% aussi bien pour la maintenance que pour les services, à respectivement 97,5 et 48,7 millions de dollars.

Le résultats opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 116,2 millions (+19%), pour une marge afférente rabotée d'un point de pourcentage, à 37,5%. Le bénéfice par action a gonflé de 14% à 1,28 dollar.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net a atteint 181,1 millions (+7,7%) grâce notamment à un bond des recettes de 16% à 972,0 millions. Ces indicateurs annuels sont calculés selon la norme comptable IFRS.

Le conseil d'administration propose de verser un dividende relevé de 10 centimes, à 0,85 franc par action.

Dans l'ensemble, ces chiffres sont peu ou prou dans la cible des prévisions du consensus AWP. Les recettes des activités de services ont clairement déçu, les analystes tablant sur 56,5 millions de dollars. La maintenance a généré plus de recettes qu'attendu.

Pour 2020, la direction table sur une croissance des recettes (non IFRS) entre 16% et 20%, et un Ebit entre 380 et 385 millions. (awp)