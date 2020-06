Rebond du commerce de détail en mai grâce au déconfinement

mardi, 30.06.2020

Les recettes du commerce de détail ont augmenté de 5,6% sur un an, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique.

Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont rebondi au mois de mai, à la faveur de l'assouplissement progressif des mesures de verrouillage mises en place pour enrayer la propagation du coronavirus. En termes nominaux, les recettes ont augmenté de 5,6% sur un an, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique.



En tenant compte du renchérissement, l'augmentation en termes réels a été de 6,6% par rapport à mai 2019, après avoir chuté de 18,8% en avril et de 5,7% en mars.

Corrigé des variations saisonnières, le rebond est de 30,2% en rythme mensuel et en chiffres nominaux, après deux reculs successifs de 13,7% (avril) et 6,5% (mars), précise l'administration fédérale.



Le rebond sur un mois a été particulièrement marqué dans le sous-segment habillement et chaussures (+433,5%), ainsi que dans les autres produits hors carburants (+51,1%). Ces derniers ont progressé bien plus modestement (+6,3%), à l'image de la catégorie Alimentation, boissons tabac (+3,4%).(AWP)