SwatchPay s'étend en Allemagne et en Autriche

jeudi, 28.11.2019

Les propriétaires d'une SwatchPay pourront désormais réaliser des paiements sans contact en Allemagne et en Autriche via Wirecard.

La solution développée par Swatch permet d'effectuer un paiement sur un terminal électronique en approchant le bracelet de sa montre.

Swatch collabore avec le fournisseur de services de paiement Wirecard en Allemagne et en Autriche, annonce le groupe allemand jeudi.



Via la solution "Boon" de Wirecard, les porteurs d'une SwatchPay reçoivent une Mastercard virtuelle qui est par après reliée à l'application SwatchPay. Celle-ci peut être chargée via une carte de crédit ou par un versement, détaille le communiqué.



A l'image des références du segment que sont Apple Pay et Samsung Pay, la solution développée par Swatch permet d'effectuer un paiement sur un terminal électronique sans avoir à sortir sa carte de crédit, en l'occurrence en approchant le bracelet de sa montre.



La première version de SwatchPay a été lancée en 2015 en Chine. Cette montre utilisant une puce NFC ("near field communication") est disponible en Suisse depuis le début de l'année.(awp)