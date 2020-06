Viande des Grisons, Tête-de-Moine ou saucisson vaudois mieux protégés à l'étranger

vendredi, 05.06.2020

Les produits du terroir suisses bénéficiant d’une indication géographique seront mieux défendus à l'étranger grâce à un accord international qui reste à valider.

La Tête de Moine du Jura bernois est l'une des appellations qui sera mieux soutenues, de même que la viande des Grisons, la longeole de Genève, la saucisse d'Ajoie ou le saucisson vaudois. (Keystone)

Les indications géographiques des produits suisses devraient être plus facilement protégées à l'avenir. Le Conseil fédéral a transmis vendredi un message au Parlement pour ratifier un accord international en ce sens.



L'adhésion à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne permettra aux producteurs suisses d'obtenir un niveau de protection élevé dans tous les pays ayant souscrit à cet accord. Les producteurs suisses pourront pour cela faire une demande simple auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ils doivent aujourd'hui présenter une demande dans chaque pays



Viande des Grisons, Tête-de-Moine, longeole de Genève, saucisse d'Ajoie ou saucisson vaudois sont autant de produits bénéficiant d'indications géographiques reconnues. Celles-ci protègent les noms de territoire et les dénominations traditionnelles de produits dont la qualité et les propriétés spécifiques sont attribuées essentiellement à la provenance géographique.



L'Acte de Genève élargit la notion d'appellation géographique. Celle-ci s'étendra par exemple aux montres suisses. La protection intellectuelle accordée est également étendue aux produits régionaux comprenant des composants venus d'ailleurs, comme pour le chocolat suisse confectionné à partir de cacao péruvien.



L'Acte de Genève est entré en vigueur le 26 février 2020, suite à l'adhésion de l'Union européenne. La ratification de cet acte apportera des modifications de la loi sur la protection des marques.



L'Arrangement de Lisbonne, que la Suisse n'a pas ratifié, avait été conclu en 1958 mais seules les nations pouvaient jusqu'ici y adhérer. L'Acte de Genève, officiellement adopté le 20 mai 2015, permet aussi aux organisations intergouvernementales, telle l'UE, d'y adhérer. (AWP/ATS)