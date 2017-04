Le patron de Ferrero délègue une partie de ses attributions

jeudi, 30.03.2017

Les produits de Ferrero sont désormais vendus dans plus de 170 pays et Nutella, son produit phare, compte 32 millions de fans sur Facebook.

Le PDG de Ferrero, Giovanni Ferrero, va déléguer une partie de ses fonctions à partir du 1er septembre et devenir président exécutif, un changement de gouvernance visant à renforcer la "compétitivité" du groupe et accélérer sa croissance, a annoncé jeudi le fabricant du Nutella.

Giovanni Ferrero, âgé de 52 ans, est devenu en 1997, avec son frère Pietro, directeur exécutif (CEO) du chocolatier italien, fonction qu'il assume seul depuis la mort de son aîné en 2011.

A partir du 1er septembre, il a décidé de réduire ses attributions pour devenir président exécutif du groupe aussi connu pour ses Kinder ou Ferrero Rocher: "comme tel, il dirigera le groupe, en se concentrant sur le développement de la stratégie, l'orientation de l'activité et de l'innovation à long terme, assurant ainsi la continuité de la culture et des valeurs de l'entreprise", a souligné le groupe dans un communiqué.

Giovanni Ferrero "définira de nouveaux parcours de développement soutenant la croissance et la mondialisation de Ferrero, en dirigeant les fonctions stratégiques, le conseil d'administration et les comités du groupe".

M. Ferrero a décidé de s'adjoindre Lapo Civiletti comme directeur exécutif. M. Civeletti, manager expérimenté de Ferrero et actuel responsable de la région Europe centrale et de l'Est, dirigera toutes les activités liées à la réalisation des objectifs à court et moyen terme.

L'objectif de ce changement de gouvernance est "de renforcer la capacité compétitive (du groupe) sur le marché mondial du chocolat et dans le secteur de la confiserie, et accélérer son parcours de croissance", a expliqué Ferrero.

Né en 1946 à Alba, dans le nord de l'Italie, le groupe a doublé son chiffre d'affaires ces dix dernières années. Sur l'exercice 2015/2016 qualifié d'"exceptionnel" par Ferrero, ses ventes ont augmenté de 8,2%, à 10,3 milliards d'euros.

Son bénéfice net a lui progressé de 54% à 514 millions d'euros, selon l'agence italienne d'informations économiques Radiocor, une information non communiquée par le groupe.

Entièrement détenu par la famille, très discrète, Ferrero s'est toujours tenu à l'écart de la Bourse, et pendant très longtemps également des acquisitions, ne se développant que par croissance organique.

Mais depuis 2014, il a revu sa stratégie en acquérant d'abord le groupe Oltan, spécialisé dans les noisettes, puis en 2015 le chocolatier britannique Thorntons.

L'automne dernier, il a mis dans son escarcelle Delacre et ses célèbres cigarettes russes, pour s'implanter sur le marché des biscuits de qualité, moins saturé que celui du chocolat, avant d'acquérir ce mois-ci le producteur américain de chocolat Fannie May.

Il compte quelque 41.000 employés dans 53 pays. (awp)