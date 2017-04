Les prix des villas en Suisse repartent à la hausse

mardi, 04.04.2017

Les prix proposés pour les maisons affichent en moyenne 6002,04 CHF par m2.

Les prix proposés pour les maisons ont affiché en mars une augmentation sur un mois de 0,1% pour s'établir en moyenne à 6002,04 francs par m2, selon le relevé mensuel compilé par Immoscout24 et la société Iazi. Sur un an, les tarifs pour ce type d'objet ont par contre baissé de 0,4%.

Le prix moyen du m2 en propriété par étage a reculé de 0,6% en mars à 7139,86 francs. Sur douze mois, il a renchéri de 1,4%.

Du côté des locataires, les loyers ont grappillé 0,1% sur un mois, mais se sont étiolés de 0,9% sur un an. Le Tessin a enregistré la plus forte hausse par rapport au mois de février avec 2,1%.

L'indice homegate.ch concocté avec le soutien de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) indique pour sa part un renchérissement mensuel de 0,09% à 114 points. Sur un an, les loyers proposés en Suisse ont baissé de 0,35% selon ce rapport. Les futurs locataires lémaniques ont vu en mars les tarifs proposés grimper de 0,41%. Lucerne (+0,43%) a subi le plus fort renchérissement.

A l'inverse, les cantons de Soleure (-0,09%), de Thurgovie (-0,09%) et du Tessin (-0,18%) ont affiché de modestes baisses.(awp)