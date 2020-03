Le coronavirus a déclenché le maelström boursier

lundi, 09.03.2020

Les prix précédemment trop hauts et le levier financier sont mis à nu par le coronavirus. Sulzer, Swatch Group, Credit Suisse et UBS ont perdu de 7% à plus de 12% lundi.

Philippe Rey



Credit Suisse Group. L'action a chuté de 12,9% lundi. La baisse s'élève à 35% cette année.

Le krach du cours du pétrole et la détérioration de la situation mondiale causée par le coronavirus ont provoqué un vent de panique lundi sur les marchés des actions. Les peurs actuelles sont accentuées par le levier financier qui existe sur le marché des actions, notamment au travers des...