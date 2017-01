Le pétrole profite du dollar faible

jeudi, 05.01.2017

Les prix du pétrole remontaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens alors que le dollar reculait.

Les prix du pétrole remontaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens alors que le dollar reculait.

Les prix du pétrole remontaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens alors que le dollar reculait et que les réserves américaines auraient fortement baissé la semaine dernière, selon les premières données publiées.

Vers 11H10 GMT (12H10 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 56,70 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 24 cents par rapport à la clôture de mercredi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février gagnait 20 cents à 53,46 dollars.

Les cours de l'or noir peinaient à poursuivre leur rebond entamé mercredi, après une baisse brusque mardi, et ce malgré plusieurs éléments positifs.

"La faiblesse du dollar et la nette réduction des réserves de brut des Etats-Unis bénéficient à peine aux prix", se sont inquiétés les analystes de Commerzbank, qui redoutent que ce manque d'élan ne présage une baisse des cours.

Selon les données publiées par la fédération professionnelle de l'American Petroleum Institute (API) après la clôture européenne mercredi, les réserves de brut ont reculé de 7,4 millions de barils la semaine dernière.

"Cette baisse est due à une baisse des importations, elle-même explicable par le fait que les taxes sur les réserves sont calculées en fin d'année au Texas", ce qui pousse les vendeurs à diminuer le plus possible leurs stocks, ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Les marchés attendaient désormais la publication dans la journée des données du Département américain de l'Energie, jugées plus fiables.

Selon la moyenne médiane d'un consensus compilé par l'agence Bloomberg, les analystes attendent une baisse de 2 millions de barils des stocks de brut, une hausse de 1 million des stocks d'essence et une baisse de 800.000 barils des stocks de produits distillés pour la semaine achevée le 30 décembre.

Par ailleurs, le dollar recule, alors que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) s'est montré légèrement plus modéré que prévu par les marchés sur sa politique de relèvement des taux.

La baisse de la monnaie américaine favorise d'habitude les investissements dans le pétrole venus d'acheteurs utilisant d'autres devises, car le billet vert sert de référence aux prix des barils.(awp)