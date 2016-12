Le pétrole recule avec la hausse des stocks américains

jeudi, 22.12.2016

Les prix du pétrole reculaient jeudi en cours d'échanges européens dans des volumes très modérés à l'approche des fêtes, poussés vers le bas par l'annonce la veille d'une hausse des réserves de brut aux Etats-Unis.

Vers 11H55 GMT (12H55 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 54,21 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 22 cents par rapport à la clôture de mercredi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance perdait 20 cents à 52,29 dollars.



Les réserves de brut des Etats-Unis ont augmenté de 2,3 millions de barils la semaine dernière, selon les données publiées mercredi par le Département américain de l'Energie (DoE), alors que les analystes attendaient une baisse des réserves de 2,5 millions de barils, selon un consensus compilé par l'agence Bloomberg.



"Les réserves américaines n'ont pas suivi leur tendance habituelle au quatrième trimestre, et elles sont restées plus ou moins stables depuis octobre alors que d'habitude, elles reculent fortement", ont noté les analystes de JBC Energy.



"La baisse des prix est aussi à mettre sur le compte de la reprise de la production dans l'ouest de la Libye, même si les informations qui ont été publiées récemment sur la production libyenne ne sont pas toutes positives", ont-ils commenté.



La Libye produit actuellement 600.000 barils par jour, et vise à doubler ce chiffre en 2017. En raison de l'instabilité politique qui perturbe sa production, le pays a été exempté d'un gel de ses extractions par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui cherche à accélérer le rééquilibrage du marché en limitant la production mondiale.



Enfin, certains analystes rappelaient que les mouvements sur les prix du jour étaient à prendre avec des pincettes, tant les volumes étaient réduits.



"Il y a moins de traders dans les salles de marché, et la plupart des investisseurs se focalisent sur leur réveillon. Les marchés sont passés au rythme des fêtes", a tranché Hussein Sayed, analyste chez FXTM. - (awp)