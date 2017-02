Le pétrole remonte, mais les analystes restent circonspects

jeudi, 09.02.2017

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse jeudi en cours d'échanges européens, mais les analystes s'inquiétaient de ces gains inattendus, au lendemain d'une hausse marquée des réserves de brut, selon le Département américain de l'Energie (DoE).

Les cours de l'or noir poursuivent leur hausse entamée mercredi.

Vers 11H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 55,71 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 59 cents par rapport à la clôture de mercredi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars gagnait 54 cents à 52,88 dollars.

Les cours de l'or noir poursuivaient leur hausse entamée la veille, effaçant une grande partie de leurs pertes de mardi, alors même que les données publiées par le DoE font état d'une hausse des réserves de brut, de 13,8 millions de barils pour la semaine achevée le 3 février.

"Comment l'expliquer ? En partie parce que les données publiées par l'API (American Petroleum Institute, fédération professionnelle dont les données sont jugées moins fiables par les marchés, NDLR) avait fait état dès mardi soir d'une hausse encore plus marquée des réserves de brut", ont commenté les analystes de Commerzbank.

"Mais cela ne doit pas cacher que le rapport du DoE n'est pas positif pour le marché", ont-ils prévenu, avant de conclure que "les prix actuels ne devraient pas durer".

Pour l'analyste Olivier Jakob, de Petromatrix, la hausse après la publication du DoE ne devrait pas durer.

"Cela fait deux semaines que nous commentons sur de forts achats au lendemain de la publication du DoE, et nous avons répété l'opération cette semaine. Un opérateur de marché a visiblement une stratégie en place, mais nous restons dans la même fourchette de prix, car les investisseurs s'inquiètent ensuite d'un optimisme trop marqué et les prix reculent à nouveau, comme cela a été le cas lundi et mardi de cette semaine", a-t-il tranché.

Après s'être envolé au dessus de 50 dollars le baril fin 2016 alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires promettaient une limitation de leurs extractions, les prix du pétrole cherchent désormais une direction forte, alors que la hausse de la production américaine inquiète. (awp)