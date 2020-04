Pétrole: les cours bondissent après le début de la réunion de l'Opep

jeudi, 09.04.2020

Les prix du pétrole ont bondi jeudi au démarrage de la réunion de l'Opep.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 35,16 dollars à Londres.(Keystone)

La réunion de l'Opep, dont le début a été confirmé sur Twitter par l'organisation basée à Vienne, devrait aboutir à un accord sur une coupe importante de la production d'or noir.



Vers 15H00 GMT (17H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 35,16 dollars à Londres, en hausse de 6,91% par rapport à la clôture de mercredi, peu après avoir touché 36,40 dollars et grimpé de plus 10%.



A New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 5,06%, à 26,36 dollars, peu après avoir atteint 28,36 dollars, soit plus de 12%.(awp)