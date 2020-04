Le pétrole se redresse après être tombé à un plus bas depuis 18 ans

jeudi, 16.04.2020

Les prix du brut se redressaient jeudi dans les échanges asiatiques alors que le baril de WTI est tombé à son plus bas niveau depuis février 2002.

Les prix du brut se sont effondrés ces dernières semaines à cause de la chute brutale de la demande sapée par le coronavirus.(Keystone)

Le baril de West Texas Intermediate pour livraison en mai, qui avait glissé sous le seuil des 20 dollars mercredi, s'établissait à 20,3 dollars jeudi matin en Asie, en progression de 2,16%.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, référence à Londres gagnait lui 2,35% à 28,34 dollars vers 3H05 GMT.



Les prix du brut se sont effondrés ces dernières semaines à cause de la chute brutale de la demande sapée par le coronavirus qui précipite les économies de nombreux pays dans la récession. Le baril de WTI est tombé à son plus bas niveau depuis février 2002 la veille, après des prévisions de chute vertigineuse de la demande mondiale due au coronavirus.



Une situation aggravée par une guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie qui a eu pour effet d'inonder le marché de brut à prix cassé.



Le compromis négocié le week-end dernier par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la Russie et d'autres pays producteurs pour réduire l'extraction de près de 10 millions de barils par jour est parvenu à regonfler brièvement les prix du brut, mais les cours ont rapidement replongé.



Les investisseurs craignent que les réductions d'extraction promises soient loin de pouvoir éponger les surplus de pétrole face à la chute brutale de la demande et des capacités de stockage qui pourraient vite être saturées.



L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti mercredi que la demande mondiale de pétrole subira cette année un effondrement "historique" de 9,3 millions de barils par jour pour retomber en avril à son plus bas niveau depuis un quart de siècle.



A cela s'est ajouté l'annonce que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis avaient gonflé bien plus que prévu la semaine dernière.



Stephen Innes, responsable de la stratégie des marchés mondiaux chez AxiCorp a noté cependant que les prix du pétrole avaient trouvé du soutien dans les échanges en Asie jeudi grâce à "la conjonction de réductions de production plus importantes de l'Opep+ et une réponse plus ferme des pays producteurs du G20 pour éviter un effondrement encore plus profond du brut".(awp)