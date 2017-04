Les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont baissé

mercredi, 12.04.2017

Les prix des maisons individuelles se sont contractés de 8,6% dans la région lémanique.

Les prix des maisons individuelles se sont contractés de 8,6% dans la région lémanique.

Les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont nettement reculé au premier trimestre 2017. La baisse est particulièrement sensible dans le segment de prix moyen.

Les appartements en propriété par étages (PPE) ont vu leurs prix diminuer de 6,8% en rythme annuel. Le recul atteint 9,4% dans le segment de prix moyen, a indiqué mercredi la société d'analyse et de conseil Fahrländer Partner (FPRE) dans un communiqué.

Les logements bon marché ont pour leur part seulement reculé de 0,9%. Quant au segment supérieur, il affiche un repli de 6,3%. De leur côté, les maisons individuelles ont vu leurs prix baisser de 5,7%.

Les prix ont diminué dans toutes les régions. Les prix des maisons individuelles se sont contractés de 8,6% dans la région lémanique, de 7,5% dans la région alpine, de 7,8% dans le sud de la Suisse et de 6,5% dans le Jura. La baisse est plus modérée à Bâle (-2,8%), à Zurich (-3,3%), en Suisse orientale (-3,3%) et dans l'espace Mittelland (-4,8%).

Les prix des logements en propriété (PPE) ont surtout chuté dans le segment moyen. Le recul atteint deux chiffres dans le sud de la Suisse (-11,5%), dans la région alpine (-11,9%), dans la région lémanique (-10,9%) et dans le Jura (-10,7%).

Les baisses de prix sont moins spectaculaires, mais restent toutefois importantes dans l'espace Mittelland (-8%), en Suisse orientale (-7,6%), à Zurich (-6,6%) et à Bâle (-5,3%).(awp)