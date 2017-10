Immobilier résidentiel: les prix ont légèrement augmenté au 3ème trimestre

mercredi, 11.10.2017

Les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont augmenté de 1,8% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents. L'évolution est alimentée pour l'essentiel par les maisons individuelles.

Les prix des maisons individuelles se développent vers le haut dans toutes les régions de Suisse.(Pixabay)

Les maisons individuelles coûtaient ainsi 2,8% de plus en moyenne lors du trimestre écoulé, ressort-il des chiffres publiés par la société d'analyse et de conseil Fahrländer Partner. Dans la catégorie, les prix se développent vers le haut dans toutes les régions de Suisse.

Les prix des appartements à acheter n'ont que peu bougé pour leur part, avec une hausse limitée à 0,5%. Fahrländer Partner y constate un déclin des prix dans le segment le plus élevé, alors que les tarifs apparaissent encore en progression dans le segment intermédiaire.

En comparaison annuelle, les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont diminué de 1,1% entre juillet et fin septembre, précise le communiqué. Dans le détail, les appartements coûtent 4,5% de moins par rapport au troisième trimestre 2016 et les maisons individuelles sont plus chères (+1,4%).(awp)