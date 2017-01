Suisse: hausse des prix de l'immobilier en fin d'année

vendredi, 13.01.2017

Les prix de l'immobilier en Suisse ont enregistré une progression de 0,7% au quatrième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent, selon l'indice SWX IAZI Private Real Estate Price Index.

Sur une base annuelle, le taux de croissance se chiffre à 2,7% pendant le trimestre sous revue, a précisé le spécialiste du secteur immobilier et auteur de l'étude Cifi dans un communiqué.

Les tarifs du secteur ont cependant ralenti leur croissance, après la hausse de 1,2% constatée au partiel précédent.



Sur une base annuelle, le taux de croissance se chiffre à 2,7% pendant le trimestre sous revue, a précisé le spécialiste du secteur immobilier et auteur de l'étude Cifi dans un communiqué.



Par type de bien, les appartements en propriété par étage (PPE) ont enregistré une hausse de 0,5% des prix entre octobre et décembre 2016. Sur un an, la progression a été de 3,9%. Celui des maisons a quant à lui augmenté de 0,8% sur un trimestre et de 1,5% sur un an.



"Sur le marché de l'immobilier résidentiel, on observe depuis quelque temps un taux de croissance constant des appartements en PPE", a indiqué le directeur général (CEO) de Cifi, Donato Scognamiglio, cité dans le communiqué.



Selon lui, cette tendance pourrait s'expliquer par la demande soutenue de la génération du "baby-boom" quittant la vie active. Le nombre croissant de ménages célibataires et de communautés de vie non traditionnelles bénéficiant d'un pouvoir d'achat plus élevé et l'intérêt croissant des investisseurs pour ce type de bien explique également la progression des prix dans ce segment. - (awp)