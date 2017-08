La Morning note de Mirabaud Securities

lundi, 07.08.2017

Les principaux indices américains ont fini en hausse vendredi soir suite à la publication de (bons) chiffres de l’emploi américain (n’hésitez pas à nous demander notre étude spéciale publiée vendredi). La Morning note de Mirabaud Securities.

Le Dow Jones a affiché un nouveau record historique (le 8ème consécutif et la 9ème séance consécutive de hausse) et a gagné plus de 600 points en 9 séances ! Sur la semaine, le Dow Jones affiche un gain de 1,20%. Celui du S&P 500 s'élève à 0,19%, tandis que le Nasdaq a perdu...