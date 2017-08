La Morning Note de Mirabaud Securities

mardi, 15.08.2017

Les principaux indices américains ont fini en franche hausse hier soir grâce à un rachat de positions vendeuses (short squeeze) et dans l’espoir de voir les tensions géopolitiques s’estomper. La Morning note de Mirabaud Securities

Si le Dow Jones n’a pas réussi à clôturer au-dessus des 22'000 points, le S&P 500 a repassé les 2'450 points et sa moyenne mobile des 50 jours (c’est sa meilleure performance depuis avril 2017).

Enfin, le Nasdaq a affiché sa meilleure performance sur une séance depuis le 28 juin grâce en partie à la hausse marquée d'Apple (+1,51%) Facebook (+1,59%) et Alphabet (+0,95%).

L'indice de volatilité (VIX) a cédé plus de trois points pour revenir à 12,33 alors qu'il avait atteint la semaine dernière un plus haut de neuf mois.

Seul 1 des 11 secteurs du S&P 500 a fini dans le rouge (l’énergie avec -0.27%). Ce sont les valeurs financières (+1.39%) et technologiques (+1.60%) qui en ont le plus profité.

Au niveau des valeurs individuelles Tesla a gagné 1,66% après que 2 intermédiaires aient relevé leurs objectifs de cours sur le titre du constructeur, invoquant le potentiel de la nouvelle berline Model 3, dont les livraisons monteront en puissance cet automne.

Le secteur des semi-conducteurs a tenu la vedette, Micron Technology s'octroyant 4,39%, Nvidia grimpant de 7,98%, et Advanced Micro Devices prenant 4,33%. Snap a rebondi de 6,51% dans d'importants volumes après avoir touché vendredi son plus bas niveau depuis son entrée en Bourse en mars.

Au sein du Dow Jones, Goldman Sachs (+1,43%) et Visa (+1,78%) figurent parmi les plus fortes hausses du jour.

Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse hier soir sur le marché new-yorkais Nymex, pénalisés par la remontée du dollar et par des indicateurs chinois inférieurs aux attentes (production industrielle). Ces deux facteurs ont vite annihilé le rebond du début de séance alimenté par des craintes de diminution de l'offre libyenne.

Enfin, au niveau des commentaires des membres de la Fed, William Dudley, le président de la Réserve fédérale (Fed) de New York, s'est déclaré favorable à une poursuite de la lente remontée des taux directeurs de l'institution, en dépit d'une inflation américaine qui demeure en-deçà de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Il a même expliqué que les conditions d'emprunt s’étaient améliorées malgré le resserrement de sa politique monétaire amorcé par la Fed et il a jugé le niveau actuel des taux particulièrement bas.

Enfin, William Dudley a déclaré qu'il n'était pas déraisonnable de penser que la banque centrale américaine commencerait à réduire son bilan en septembre….

Suite à ses déclarations, le dollar et les rendements du bons du Trésor américains ont progressé (ceux à 10 ans s'affichait à 2,226% contre 2,189% vendredi soir et celui des bons à 30 ans à 2,810%, contre 2,786%).

Et si la croissance allemande…

À l’instant où vous lirez ces lignes, les estimations de croissance allemande pour le deuxième trimestre 2017 viendront certainement d’être publiées. Selon le consensus, la croissance pourrait avoir accéléré au deuxième trimestre et dépassé celle des Etats-Unis !

En effet, la croissance du PIB de l'Allemagne pourrait ressortir à 0,7%, ou 2,8% en termes annualisés, au titre du deuxième trimestre, ce qui constituerait la progression la plus soutenue depuis le premier trimestre de 2016.

La croissance en Allemagne dépasserait alors celle des Etats-Unis, qui s'est établie à 2,6% pour cette période, en termes annualisés.

La vigueur de la consommation des ménages devrait avoir soutenu la locomotive européenne. On pourrait voir les flux revenir sur le vieux continent au détriment des Etats-Unis si tel devait être le cas….

Le Portugal confirme encore une fois

Selon la première estimation de l'Institut national de la statistique INE l'économie portugaise a enregistré une croissance annuelle de 2,8% au deuxième trimestre, maintenant son taux le plus élevé depuis une décennie grâce à une solide demande intérieure. Sur la période janvier-mars, la croissance annuelle était également de 2,8%.

Rappelons que l'économie portugaise a enregistré une croissance de 1,4% en 2016 et que le gouvernement continue de tabler officiellement sur une expansion de 1,8% cette année.

Rappelons aussi que le regain d'optimisme concernant l'économie portugaise est soutenu par une forte réduction du déficit budgétaire.

Si l'économie a retrouvé de son élan cette année grâce au regain de la confiance des ménages (au plus haut depuis 1997) et d’un tourisme en plein essor, c’est surtout du côté des réformes qu’il faut regarder. En effet, le pays, à l’image de l’Espagne, a commencé des réformes drastiques à partir de 2009 notamment de l’administration publique.

La réduction des services ou leur suppression pure et simple, le gel des rémunérations et des carrières, la mobilité obligatoire et le non-remplacement des fonctionnaires ont changé la donne administrative du pays.

En même temps, le gouvernement, imposait à l’ensemble des Portugais une réforme fiscale destinée à faire rentrer l’argent : suppression des avantages fiscaux, pression fiscale sur les salaires, augmentation de la TVA et des impôts directs.

Le code du travail a aussi été réformé et d’autres chantiers sont sur le points d’aboutir (santé, éducation, justice, énergie et réforme bancaire).

Revers de la médaille cependant, le pouvoir d’achat dans le secteur privé a reculé de plus de 10 % en moyenne, et de 20 % dans le secteur public. La paupérisation s’est aggravée : deux Portugais sur dix vivent désormais avec un peu plus de 400 euros par mois.

Enfin comment ne pas rappeler que le Portugal n’a cessé de rembourser avant terme plusieurs prêts octroyés notamment pas le Fond Monétaire International (FMI). Dernier épisode en date à la fin juin 2016 où le Portugal avait remboursé un milliard d’euros et annoncé vouloir aussi débourser 2.6 milliards supplémentaires d’ici la fin du mois d’août.

Pour mémoire, dans le cadre de son plan de sauvetage international, le Portugal s'était vu accorder par le FMI depuis 2011 des prêts de 29,6 milliards d'euros, dont plus de la moitié ont été désormais remboursés. Le Portugal espère ainsi réduire les charges liées aux taux d'intérêt élevés des prêts du FMI, qui se montent à 4,6%, alors que le pays emprunte à présent sur les marchés à un taux de 3% à dix ans. Une fois la somme de 2,6 milliards d'euros réglée, il ne restera « qu'environ » 10,4 milliards d'euros à rembourser.

Nous continuons à être extrêmement constructif sur les pays que sont le Portugal et l’Espagne au détriment de l’Italie et de la France qui tardent à mettre en place les réformes nécessaires.

Le Bitcoin et l’or

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en décembre 2016 nous avons initié une idée (très) spéculative sur le Bitcoin et rappelé le 16 juin 2017 que l’on pouvait aussi investir dans d’autres monnaies cryptographiques (Morning & Synthèse EU : Vous reprendrez bien un peu d’Ethereum). La forte hausse que nous connaissons dernièrement sur le Bitcoin prend un tournant des plus surprenants ces derniers jours : Le Bitcoin serait la nouvelle valeur refuge et pourrait tout simplement détrôner l’Or ! Etats des lieux.

Les faits.- Alors que le Bitcoin ne valait que 900 dollars au 1er janvier 2017, il en vaut désormais plus de 4'000 dollars, c’est à dire que la valeur du Bitcoin a été multipliée par plus de 4,4 en 7 mois et demi ! L'an passé le Bitcoin a vu sa valeur croître de 125 %. Enfin, rappelons que le Bitcoin ne valait que quelques dollars en 2013.

Lien entre l’Or et le Bitcoin.- Le 2 mars 2017 aura marqué une date historique puisque c’est à ce moment que la valeur du Bitcoin a dépassé celle de l’Or.

Pour expliquer ce croisement des courbes il convient d’un côté de parler d’un accroissement de la demande pour cette monnaie virtuelle ainsi que des politiques monétaires de pays tels que l'Inde ou le Venezuela et d’un autre côté de parler de la faiblesse conjoncturelle de l'or.

Si apparemment les deux actifs n’ont aucun lien, le Bitcoin pourrait bien faire de plus en plus figure de valeur refuge. On l’a d’ailleurs vu ces derniers jours lors de la crise nord-coréenne.

En effet, conçu par un développeur en 2008, le bitcoin, qui permet de transférer de l'argent anonymement sans passer par un intermédiaire, partage plusieurs similarités avec le métal précieux.

Il sert de réserve de valeur et n’est pas contrôlé par un gouvernement, en plus d’être rare (tout comme l’Or) son montant est plafonné à 21 millions d’unités.

L’Or et le bitcoin ont maintenant un statut de devises alternatives. Alternatives aux devises nationales dont les cours sont à la merci des politiques monétaires des banques centrale et de l’évolution des statistiques macroéconomiques.

Enfin, intéressant de noter que les deux actifs sont aussi considérés comme indestructibles, l’or ne peut disparaître que lorsqu’on l’égare.

Fin 2015, selon le World Gold Council, le syndicat des producteurs d’or, environ 186'700 tonnes d’or avaient été extraites au cours de l’Histoire, dont seulement un peu plus de 2% avaient été portées disparues.

Des différences subsistent cependant.- L’Or et le Bitcoin se distinguent malgré tout sur plusieurs points fondamentaux. La devise virtuelle présente par exemple l’avantage d’avoir un niveau d’anonymat plus élevé que le métal jaune. Dans certains pays ont peu en effet stocker des bitcoins dans son portefeuille électronique à l’insu de l’administration fiscale mais en toute légalité, alors que tout achat de métaux précieux en bonne et due forme laisse des traces.

L’Or possède une valeur intrinsèque, ce que le Bitcoin n’a pas (encore) même si l’on parle de plus en plus du Bitcoin physique. Comme sa valeur intrinsèque ne peut pas être dépréciée, l’or bénéficie d’une valeur plancher en deçà de laquelle son cours ne peut pas descendre au contraire du Bitcoin (théoriquement).

Comment ne pas évoquer la question de la sécurité ? Après plusieurs cyberattaques sur des plateformes bitcoin, une faille de code a valu à Ethereum un hack à quatre millions d’euros en juin 2016.

L’or, en revanche, est un actif tangible qui ne peut pas être hacké.

Enfin, intéressant de noter que de nombreuses cryptomonnaies aient pour sous-jacent l’or.

Conclusion.- Nier l’expansion des devises cryptographiques (à 10 ans les monnaies virtuelles pourraient compter pour 10% des échanges sur le marché des changes) est une grave erreur car elles vont être de plus en plus utilisée dans un avenir proche, ce d’autant plus que de nombreux ETF sur le Bitcoin devraient voir le jour avant la fin de l’année.

Cependant on peut affirmer ici que la volatilité et les très importants retournements feront aussi partie de l’avenir des devises virtuelles, ce qui indéniablement avantagera l’Or physique. Mais jusqu’à quand ?

Précisions sur le fret

Vous n’êtes pas sans avoir que nous considérons les statistiques des frets comme un indicateur avancés du commerce mondial. Bien que celui-ci soit imparfait (notamment à cause de la spéculation qui l’entoure) il nous semble important de faire un point hebdomadaire. La semaine passée a été très importante car plusieurs indices ont retrouvé des couleurs.

Le Baltic Dry Index par exemple qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi passé à 1’138 points, soit son plus haut niveau depuis trois mois et demi, contre 1’032 points une semaine auparavant.

Le Baltic Panamax Index (les céréales) a aussi terminé en hausse vendredi à 1’256 points, à son plus haut niveau depuis près d'un mois, contre 1’153 points une semaine auparavant.

Le Baltic Capesize Index 2014 quant à lui, qui compile les tarifs de la catégorie de navires de grande taille a terminé la semaine à 2’013 points, à son plus haut niveau depuis trois mois et demi, contre 1’637 points une semaine auparavant.

Du côté des pétroliers, si c’est toujours la soupe à la grimace, les prix se sont stabilisés sur des niveaux bas.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index par exemple (pétrole brut et de fioul lourd), a fini vendredi à 621 points, remontant après avoir atteint lundi 614 points, son niveau le plus bas depuis plus de dix mois, contre 619 points la semaine précédente.

Enfin, le Baltic Clean Tanker Index (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 551 points vendredi, contre 541 points sept jours auparavant.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, nous surveillerons avec attention la publication de statistiques concernant les nouveaux emprunts en Chine, l’inflation en Grande-Bretagne (juillet) et les ventes au détail aux Etats-Unis.

Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin après avoir rebondi fortement hier. Si les investisseurs sont braqués sur l’avancée de la crise nord-coréenne, les statistiques économiques américaines pourraient aussi apporter un peu de piment et enfin des éléments concrets au marché.

Rappelons, pour cause d’Assomption, que plusieurs places boursières seront fermées aujourd’hui dont : L’Italie, la Pologne, la Grèce et l’Autriche.

Secteurs attendus en hausse à l’ouverture : Financière (après les commentaires de Dudley), technologie.

Secteurs attendus en baisse à l’ouverture : Energie, Pharma