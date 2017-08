La Morning note de Mirabaud Securities

vendredi, 18.08.2017

Les principaux indices américains ont fini en forte baisse hier soir dans une séance qui a été marquée par des rumeurs de démission du conseillé économique de Donald Trump à la Maison Blanche (Gary Cohn), l’annonce d’un attentat à la voiture bélier à Barcelone et une poussée de chaleur de la volatilité (le VIX repassant au-dessus des 15)

C’était la première baisse pour le Dow Jones depuis 5 séances et sa plus forte baisse journalière depuis mai 2017.

Le S&P 500 revient lui à son niveau d’il y a plus d’un mois (11 juillet) en cassant son très important support des 2'450 points et repassant sous sa moyenne mobile des 50 jours. L’indice préféré des gérants se situe maintenant en dessous des bas de vendredi passé.

Tactiquement cette baisse confirme nos appels à la prudence et à la protection du début de la semaine passée. Il confirme aussi implicitement que la correction de jeudi 10 et vendredi 11 août ne reposaient pas sur la crise nord-coréenne mais bien sur des niveaux sur-optimisme.

Au niveau sectoriel, c’est assez simple de résumée la séance d’hier puisque les 11 secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge. Les plus fortes baisses sont à mettre sur le compte de la Technologie (-1.98%), la Finance (-1.74%) et l’industrie (-1.71%).

Sans surprise, c’est les secteurs de l’immobilier et des utilities qui ont le moins souffert.

Concernant les valeurs individuelles, Cisco a chuté de 4,02%, de loin la plus forte baisse du Dow Jones, après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes dans ses activités de sécurité.

Les autres principaux contributeurs à la baisse du Dow Jones ont été Goldman Sachs (-1,86%) et Apple (-1,92% mais qui a moins faiblit que les autres membres du FANG).

Autre sanction, Wal-Mart a cédé 1,58%, les investisseurs ayant mal digéré l'annonce d'une dégradation de ses marges, conséquence de sa stratégie promotionnelle et de ses investissements dans le commerce électronique.

Les cours du pétrole ont néanmoins terminé en hausse hier soir à New York, à l'issue d'une séance hésitante au cours de laquelle les investisseurs ont oscillé entre hausse de la production américaine et baisse des stocks de brut dans le pays.

Malgré la progression du dollar face à l’euro notamment (après les Minutes de la BCE, voir Point 2), l’Or est le grand gagnant de la journée en terminant dans le vert.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s’est affiché à 2,189% contre 2,224% la veille soir et celui des bons à 30 ans à 2,775%, contre 2,807%.

Enfin, au niveau des commentaires des membres de la réserve fédérale américaine (Fed), le président de la Fed régionale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré que la faiblesse actuelle des rendements sur les marchés financiers constituait un avertissement pour la Réserve fédérale, qui devait être très patiente et pertinente dans sa réflexion sur l'opportunité de relever de nouveau les taux d'intérêt.

Pour imager ses propos il a noté qu’il ne fait aucun doute que l'inversion et l'aplatissement de la courbe des rendements était le reflet d'un problème économique.

Enfin, il a admis être conscient de la forte valorisation des actions sans toutefois être inquiet pour autant….

Statistiques américaines

Il y avait hier plusieurs statistiques économiques importantes, voici ce que nous avons relevé.

Recul des inscriptions au chômage.- Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 12 août, à 232’000, leur plus bas niveau en près de six mois, contre 244.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis la semaine au 25 février, lorsque les inscriptions étaient tombées à 227’000, au plus bas depuis mars 1973. Le consensus attendait en moyenne 240’000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 240’5000 contre 241’000 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,953 million lors de la semaine au 5 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,956 million la semaine précédente.

Production industrielle maussade.- La production industrielle a augmenté moins que prévu en juillet aux Etats-Unis, pénalisée par le recul inattendu de la production manufacturière. En détail, la production industrielle totale a progressé de 0,2% le mois dernier, après une hausse de 0,4% en juin. Le consensus s’attendait à une production en hausse de 0,3% le mois dernier. La production du secteur minier a augmenté de 0,5%, et celle des utilities de 1,6%. La production manufacturière a, en revanche, reculé de -0,1%, après un rebond confirmé de 0,2% en juin. Le consensus tablait sur une hausse de 0,2%. Le recul de 3,6% de la production automobile (en ligne avec notre scénario) a été compensé par une hausse de 0,2% dans les autres secteurs manufacturiers.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles a progressé à 76,7% en juillet, conformément au consensus, inchangé par rapport à juin. La banque centrale utilise ce dernier indicateur pour déterminer dans quelle mesure l'économie peut poursuivre sa croissance sans créer de l'inflation.

Progression de l’indicateur avancé.- L'indicateur avancé du Conference Board aux Etats-Unis a augmenté de 0,3% en juillet, à 128,3, après une hausse de 0,6% en juin et une progression de 0,3% en mai. Les économistes de l'institut de conjoncture notent que cela laisse augurer d'une nouvelle amélioration de l'économie américaine au second semestre. La contribution particulièrement négative des permis de construire a été plus que compensée par la progression des nouvelles commandes, des indicateurs financiers et de l'opinion des ménages au sujet de l'activité économique. Constitué de dix composantes, dont les premières demandes d'allocations chômage, les commandes des usines et l'évolution de l'indice S&P 500, l'indicateur a vocation à avertir des évolutions notables de l'économie et à lisser une partie de la volatilité de chaque composante.

Les Minutes de la BCE.- Officiellement, il s'agissait d'une opération transparence. Officieusement, il était question d'éviter les dérapages de banquiers centraux indisciplinés. Fin 2013, la Banque centrale européenne (BCE) décidait de publier ses Minutes : le compte rendu des discussions tenues entre ses gouverneurs, avant les décisions de politiques monétaires. Tout comme son homologue américaine la communication était devenue une arme cruciale pour les banquiers centraux.

La BCE a donc publié ses fameuses Minutes qui nous ont apporté, une fois de plus, des éléments essentiels qui n’avaient pas filtré lors de la réunion du 20 juillet dernier. Analyse.

L’Euro inquiète.- Les minutes de la réunion de juillet montrent que les responsables de la politique monétaire sont très conscients de la hausse de l’euro, d'où leur décision de ne pas modifier leur engagement à poursuivre leur politique monétaire de soutien à l'économie (Des inquiétudes ont été exprimées concernant une éventuelle réévaluation excessive par les marchés financiers, notamment sur les marchés des changes).

Le Qe n’est pas la seule solution.- Les responsables de la BCE ont dit que la durée et le rythme du plan de rachat de 2’300 milliards d'euros d'actifs n'était pas le seul levier d'ajustement à disposition.

Il n’y a pas de preuve de hausse de l’inflation.- Les responsables ont pris acte de l'existence de quelques premiers signes d'accélération de l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, sans pour autant constater de preuve concluante d'une reprise soutenue de l'inflation.

L’ajustement a été discuté.- Contrairement à ce qu’a annoncé Mario Draghi, les minutes de la réunion ont montré qu'un ajustement du pilotage des anticipations, qui comprend l'engagement à augmenter le programme de rachat d'actifs actuellement à 60 milliards d'euros par mois, avait été évoqué. Le conseil des gouverneurs a finalement rejeté cette idée car il a été jugé primordial à ce stade d'éviter d'envoyer des signaux risquant d'être interprétés de façon exagérée et de se révéler prématurés.

Conclusion.- Sans surprise, après la lecture des Minutes de la BCE, l’Euro s’est déprécié notamment face au dollar. Si le président de la BCE, Mario Draghi, s’était abstenu en juillet de faire une déclaration forte au sujet de l'appréciation de l'euro c’est donc chose faite. Et l’équation devient de plus en plus compliquée. En effet, une diminution du programme d'assouplissement quantitatif (QE) a tendance à soutenir l'euro et par conséquent à peser sur l'inflation. Mais, comme nous l’indiquions la semaine passée, une telle mesure semble inévitable compte tenu de la raréfaction des obligations répondant aux critères du QE.

La réunion de septembre (ou de Jackson Hole) sera donc cruciale pour l’Euro….

Sondage intéressant

Selon une enquête qui vient d’être publiée par la Bank of America Merrill Lynch, on apprend que les anticipations des gestionnaires d’actifs concernant les bénéfices des sociétés sont en nette baisse.

Ils ne sont en effet plus de 33% à anticiper une amélioration des bénéfices au cours des 12 prochains mois, soit 8 points de moins sur un mois. Ce solde est au plus bas depuis novembre 2015 après avoir touché 58% en janvier.

La banque américaine prévient qu’une nouvelle dégradation pourrait susciter de l’aversion au risque.

Enfin, on apprend aussi que le niveau moyen des liquidités dans les portefeuilles est resté stable, au niveau élevé de 4,9%. Il se compare au niveau moyen de 4,5% au cours des dix dernières années.

Ces chiffres tranchent avec ceux publiés avant la publication des résultats des entreprises américaines.

Et si on prenait exemple sur les danois ?

Il n’a pas fait plus de 23 degrés centigrade cet été au Danemark alors que le reste de l’Europe croulait sous la canicule. Si dans les « pays du sud » cela aurait radicalement miné le moral de la population et donc du consommateur, ce n’est pas le cas au pays de la petite sirène. Le peuple danois est même réputé être le plus heureux de monde selon le très sérieux rapport du World Happiness Report. Pourtant le Danemark est le pays au monde qui taxe le plus.

La question inconcevable s’impose donc : Y’a-t-il une relation entre taxation et bonheur du consommateur ? Synthèse et analyse.

Les faits.- Selon le programme Réseau de solutions pour le développement durable de l’ONU (le World Happiness Report), le podium du bonheur en 2016 serait constitué du Danemark, suivi de la Suisse (1ère en 2015) et de l'Islande. Suivent ensuite la Norvège, la Finlande, le Canada, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède.

En revanche, les pays les moins heureux seraient Madagascar, la Tanzanie, le Libéria, la Guinée, le Rwanda, le Benin, l'Afghanistan, le Togo, la Syrie et le Burundi. Huit des pays les plus malheureux du monde se trouvent donc en Afrique subsaharienne. Les États-Unis accrocheraient eux la 13e position, le Royaume-Uni la 23e. Quant à la France, elle occupe la 32ème place du classement.

Les danois paient des impôts, beaucoup.- Le Danemark, 5,6 millions d’habitants, est l’État où l’on paie le plus d’impôts au monde. Il affiche un taux de prélèvements obligatoires équivalent à 46.6% selon l’OCDE, alors que la moyenne des pays développés s’établit autour de 34%. Une récente enquête de YouGov explique que 7 Danois sur 10 s’estiment satisfaits du système fiscal de leur pays. Et plus de 10% souhaiteraient payer plus d’impôts ! Quasiment tous les danois paient un impôt sur le revenu dès leur plus jeune âge alors qu’en France c’est moins de 50%.

Intéressant aussi de noter que malgré la forte taxation, le peuple danois est l’un de ceux qui fait le plus de dons par année en Europe.

Être heureux de payer…..- Comment expliquer le fait que la majeure partie des danois soient heureux de payer des impôts alors qu’en France par exemple, les personnes y sont radicalement opposées ? Il y a une raison principale à cela : La transparence (ou l’impression de transparence).

En effet, les danois ont l’impression de savoir où vont leurs impôts. L’accès gratuit aux soins pour tout le monde et à la crèche pour les enfants n’en sont que de petits exemples. On peut aussi citer la gratuité de l’enseignement supérieur et le fait que chaque étudiant qui vit chez ses parents ou seul reçoit une bourse d’Etat (entre 400 et 800 euros sur lesquels il paie un … impôt !).

La transparence se fait aussi entre le rapport administration fiscale et taxés. Que cela soit par téléphone, courriers, mails et réseau sociaux

Enfin, l’impôt à la source est aussi une des explications de cet apparent bonheur : On dépense ce que l’on a en poche (à part pour l’immobilier).

Une question d’éducation aussi .- Dès le plus jeune âge (13 ans) l’éducation à l’impôt se fait aussi à l’école, à travers un cours où les élèves apprennent à comparer les systèmes de protection sociale en Europe afin de comprendre le rôle d’un impôt fort.

Et de revenus….- En plus de bénéficier d'un système de réglementation du travail qui veille à la protection des salariés, les Danois possèdent l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde.

Le salaire minimum est situé à un peu plus de 18 euros de l'heure et de 39'575 couronnes danoises par mois (moyenne). Le Danemark est l’un des 10 pays au monde où les habitants sont les mieux rémunérés.

Lien entre la taxation et le bonheur.- La question n’est pas si saugrenue que ça, car il y aurait effectivement un lien. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude publiée par l'institut de recherche allemand Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) ("Happy Taxpayers ? Income Taxation and Well-Being"). N’hésitez pas à me la demander!

Deux idées constituent l'originalité de cette recherche. La première est de confronter bien-être et niveaux d'imposition grâce à une base de données très riche, le panel socio-économique allemand (GSOEP). Dans le GSOEP, on dispose d'informations sur le bien-être des individus telles que celles utilisées depuis longtemps en psychologie et, plus récemment, en économie.

L'étude conclut à un impact positif de l'impôt sur le bien-être à niveau de vie constant. Il s'agit d'un effet "conditionnel" : une hausse d'impôt améliore le bien-être si et seulement si le niveau de revenu net d'impôt reste inchangé.

Comment interpréter ce résultat ? Un impact négatif aurait signifié qu'un franc d'impôt de plus serait perçu par le contribuable comme plus douloureux qu'un euro de moins de salaire : l'effet mis en relief aurait correspondu à un rejet ou à une défiance vis-à-vis des prélèvements obligatoires et, au final, de l'Etat.

Mais l'étude montre, au contraire, que ce qui domine est probablement la perception qu'une partie de cet euro d'impôt nous revient sous forme de biens ou de services publics, de satisfaction morale à aider les plus pauvres grâce à un système progressif et redistributif, du sentiment d’appartenir à une collectivité, etc.

L'étude nous éclaire sur ces différents motifs et prouve qu'il ne s'agit pas d'une question de statut ou de prestige (par exemple, la fierté d’afficher son salaire en montrant qu'on paye beaucoup d’impôts).

Un examen approfondi montre aussi que l'impact de l'impôt sur le bonheur est significativement plus fort (par euro versé) pour la moitié des contribuables les moins riches et, dans la moitié la plus riche, pour les électeurs de gauche.

À noter qu’une autre étude publiée en 2007 montre des contributions obligatoires (de type impôt) activent les mêmes parties du cerveau que celles associées à une gratification liée à des contributions volontaires (du type don).

Conclusion.- Aller jusqu’à idéaliser le bonheur danois n’est peut-être pas la solution. On sait en effet que les prix de l’immobilier sont souvent proche de la bulle (les habitants investissent sans trop compter dans leur maison en s’endettant parfois trop) et que des aberrations subsistes aussi lorsque l’on sait qu’une voiture neuve peut être taxée jusqu’ 180% !

Cependant, il y a en tout cas un enseignement fort à tirer (et à envier) de ce petit pays : La transparence. Élément indispensable au développement économique et social d’un pays…. À méditer donc….

Aujourd’hui.- Aujourd’hui, on prendra connaissance de l’inflation en Allemagne ainsi que de la confiance du consommateur (Michigan).

Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de des déboires politiques de Donald Trump, de la résurgence d’attentat en Europe et dans un optimisme encore très (trop ?) partagé par les investisseurs. Attention, aujourd’hui est une échéance pour les options (volume plus important)

Secteurs attendus en hausse à l’ouverture : Utilities

Secteurs attendus en baisse à l’ouverture : Majeure partie