La Morning Note de Mirabaud Securities

mardi, 24.10.2017

Les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir, nerveux avant la réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) et avant l’annonce « imminente » du prochain président de la Fed. La Morning Note de Mirabaud Securities.

Les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir, nerveux avant la réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) et avant l’annonce « imminente » du prochain président de la Fed (selon les commentaires de Donald Trump). Un nouveau record historique a cependant été battu, puisque cela fait maintenant depuis 242 séances que le S&P 500 n’a pas varié de plus de 3%.

Par ailleurs cela fait 334 séances que le S&P 500 n’a pas varié de plus de 5%.

La tendance a aussi été plombée par une série de résultats d’entreprises mi-figue, mi-raisin. On note en particulier la baisse de General Electric (-6,34%), soit sa plus forte perte depuis plus de six ans, en raison des déclassements de recommandations ou de cours opérés par plusieurs banques au motif qu'il pourrait pratiquer une réduction de son dividende.

Arconic a chuté de 10,38%, le groupe ayant annoncé la nomination de Charles Blankenship, un ancien dirigeant de General Electric, au poste de directeur général.

Hasbro (-8.6%) a fait savoir que la saison des fêtes de fin d'année serait moins bonne en raison de la faillite de son principal client, la chaîne de magasins de jouets Toys'R'Us.

Enfin, les valeurs FANGs ont perdu entre 1% et 2% plombant le Nasdaq et se retrouvent au plus bas de 3 semaines.

Au niveau des secteurs, seul 1 des 11 sous-indices du S&P 500 a fini de justesse dans le vert (utilities +0.05%). Au niveau des baisses, ce sont les télécoms qui ont le plus souffert (-0.96%) suivi de près par l'indice sectoriel des industrielles (0,81%) et la consommation discrétionnaire (-0.69%).

Sur le marché des changes, le dollar a inscrit un plus haut de trois mois de 114,10 yens, les investisseurs pariant que la victoire du Premier ministre Shinzo Abe aux législatives japonaises de dimanche se traduira par la poursuite d'une politique monétaire ultra-accommodante.

Le billet vert a par ailleurs évolué non loin d'un plus haut de deux semaines et demie face à un panier de devises car le marché craint que le prochain responsable de la Fed soit peut-être plus hawkish que l’actuelle présidente.

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé sur le Nymex, tiraillés entre les perturbations que subissent les exportations de Bagdad en raison des tensions au Kurdistan irakien et la baisse du nombre de forages aux Etats-Unis, comme l'a annoncé Baker Hughes.

Concernant le volatilité (VIX), elle est repassée au-dessus de sa moyenne mobile de 50 et des 100 jours.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,370% contre 2,384% vendredi soir, et celui à 30 ans à 2,883% contre 2,897%.

BCE, tout savoir

La banque centrale européenne (BCE) tiendra ce jeudi une réunion considérée comme cruciale dans sa phase de normalisation.

En effet, le président Mario Draghi devrait confirmer (ou non) une nouvelle baisse de ses rachats d’actifs à partir de janvier 2018 avec les conséquences que cela aura sur les marchés financiers. Analyse et synthèse.

Les faits.-La BCE tiendra jeudi 26 octobre 2017 une réunion qui devrait déboucher sur plusieurs décisions importantes. Mario Draghi a laissé entendre dès la réunion du 20 juillet 2017 que son Conseil des gouverneurs débattrait « à l'automne » d'une éventuelle modification de son programme dit d'assouplissement quantitatif (QE), qu'elle poursuit pour l'instant au rythme de 60 milliards d'euros par mois.

Les anticipations d'une inflexion de la politique de la BCE s'appuient entre autres sur l'amélioration de la situation économique dans la zone euro, dont la croissance a dépassé au premier semestre celle du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Le facteur qui dérange.-Le manque d’inflation est bien évidemment le facteur qui dérange et qui empêche radicalement Mario Draghi d’être « serein ».

On rappelle ici que l’inflation en zone euro est restée stable en septembre, décevant les analystes qui attendaient une petite accélération. En détail, l’inflation dans les 19 pays de la zone s’est stabilisée à 1,5% en septembre, soit comme en août alors que le consensus attendait +1.6%.

L’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) était de 1,1% en septembre, contre 1,2% en août et juillet.

Rappelons que la BCE a récemment prévenu s’attendre à un parcours en «V» de l’inflation dans les mois à venir. Elle prédit ainsi une inflation plus basse début 2018 à cause de l’impact négatif des variations des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Si le président Mario Draghi se focalise sur l’évolution des salaires pour jauger l’inflation, la progression devrait intervenir progressivement en 2018 et en 2019 selon les dernières projections de la BCE qui table sur une progression de +1.7% en 2017 et +2.3% en 2019.

Qu’en est-il de l’euro ?.-Pour l’heure, l'appréciation de l’euro face au dollar notamment n’est toujours pas un frein pour la croissance européenne.

Nous rappelons ici que les projections de septembre des membres de la BCE montrent qu'un choc exogène portant l'EUR/USD à 1,31 en 2019 aurait, par rapport au scénario de base d'un taux de change inchangé, un impact négatif sur la croissance de 0,3% en 2018 et l'année d'après, entraînant un recul de l'inflation de respectivement 0,4% et 0,5%.

Que faut-il attendre ?.-Selon les sondages, Mario Draghi devrait annoncer jeudi une baisse des rachats d’actifs mensuels de 30 milliards (les attentes évoluent entre 25 et 40 milliards) à partir de janvier avec une durée de 9 mois (les attentes évoluent entre 6 et 9 mois). La poursuite du QE devrait donc amener le programme de rachat d’actifs à un total de 2.5 trillions d’euros.

La première hausse du taux de dépôt devrait intervenir lors du premier trimestre 2019 et la première hausse des taux d’intérêt directeur lors du deuxième trimestre 2019.

C’est donc une approche « douce » qui serait envisagée.

Réactions de marché.-Que l’on se rassure (enfin) il y aura plusieurs réactions jeudi après l’annonce du président de la BCE. Si la Bank of America Merrill Lynch nous fournit son scénario ci-dessous, on peut cependant affirmer plusieurs éléments.

·Scénario de base (neutre)

Ø Baisse à 20 milliards de dollars d’achats mensuels à partir de janvier pour une durée de 12 mois

Ø Baisse à 30 milliards de dollars d’achats mensuels à partir de janvier pour une durée de 9 mois

Ø Baisse à 40 milliards de dollars d’achats mensuels à partir de janvier pour une durée de 6 mois

.Scénario dovish (qui verrait une chute du rendement sur le Bund allemand, une baisse de l’euro et une hausse de l’Euro Stoxx 600)

Ø Baisse à 40 milliards de dollars d’achats mensuels à partir de janvier pour une durée de 12 mois

·Scénario hawkish (qui verrait une hausse du rendement sur le Bund allemand, une hausse de l’euro et une baisse de l’Euro Stoxx 600)

Ø Baisse à 20 milliards de dollars d’achats mensuels à partir de janvier pour une durée de 6 mois

Que faudra-t-il aussi surveiller ?.-Il y aura plusieurs éléments à surveiller au-delà des chiffres en eux-mêmes. Tout d’abord le body langage de Mario Draghi. On sait par expérience que le président de la BCE est quelque fois nerveux dans des situations qui sortent des déclarations ordinaires. Cela devrait rapidement se remarquer

Ensuite, il faut rappeler ici que la BCE risque d'être confrontée à terme à une pénurie d'obligations à acheter sur certains marchés. En ayant conscience de la situation « d’assèchement » du crédit disponible, Mario Draghi pourrait aussi annoncer une modification de la maturité des rachats d’actifs ainsi que des types d‘actifs.

Ne pas répéter le taper tantrum.-Chacun se souvient du taper tantrum aux Etats-Unis. En 2013, Ben Bernanke, alors patron de la Fed, avait annoncé une réduction progressive des achats d'actifs.

Les rendements obligataires américains à 10 ans avaient alors bondi de 100 points de base (pb) en sept semaines, la volatilité implicite des Bunds allemands avait doublé et les actions européennes avaient chuté de 11,4%.

Avant le taper tantrum de 2013, les spreads high yield aux Etats-Unis atteignaient 425 pb et les rendements effectifs 530 pb, pour progresser respectivement à 525 pb et 685 pb fin juin 2013.

Nous ne sommes bien évidemment pas dans la même situation et encore moins dans le même pays.

Ces prochains mois une prochaine potentielle hausse des rendements obligataires serait davantage susceptible de venir d’une amélioration des statistiques de croissance plutôt que de l’inflation qui devrait rester atone encore pendant plusieurs mois.

Se poser les bonnes questions.-L'inquiétude monte avec la perspective d’un début de normalisation de la politique monétaire américaine. Trois questions centrales se posent :

Quel est le risque d’erreur ? Quel est le risque d’un effet de surprise ? Et celui de perturbations par réaction endogène du marché ?

Un resserrement prématuré pourrait entraîner un ralentissement de la croissance qu’il serait difficile d’enrayer. Un resserrement tardif signifierait que la BCE soit behind the curve avec les conséquences que l’on connait.

Il faut également tenir compte des répercussions internationales d’un resserrement monétaire, ne serait-ce qu’en raison d’un éventuel effet en retour sur l’économie européenne via les échanges internationaux et l’évolution de l’euro.

Comme le montrent les données historiques que nous aimons éplucher, les cycles de resserrement monétaire font bien sûr partie intégrante des cycles conjoncturels, mais l’enclenchement d’un tel cycle n’en est pas moins préoccupant : sur les quatre derniers cycles, trois ont été suivis d’une récession ; seul le durcissement monétaire de 1994 a abouti à une phase de croissance continue, et c’est d’autant plus étonnant que les hausses de taux ont été particulièrement prononcées cette année-là.

Le défi est immense pour la BCE, ne serait-ce qu’en raison de l’asymétrie créée en cas d’erreur (de timing surtout), de l’éventualité d’une réallocation massive des portefeuilles d'investissements et des retombées mondiales qui freineraient la croissance en zone euro.

Synthèse.-Nous sommes tout à fait conscients que la réduction des rachats d’actifs de la part de la BCE se fera de manière progressive pour ne pas qu’il y ait un choc sur les marchés financiers. Ce d’autant plus que l’institution dirigée par Mario Draghi parie sur une baisse de l’inflation début 2018. On ne peut cependant pas nier que l’exercice de jeudi sera un des plus importants de ces dernières années et qu’il s’agira de ne surtout pas manquer le rendez-vous.

L’érosion des banques

La crise financière, les nouvelles règlementations et aussi l’automatisation (ou numérisation) ont poussé le secteur bancaire dans ses retranchements et forcés plusieurs établissements à fermer ou à fusionner. La tendance se poursuit malheureusement. Synthèse et analyse.

Les faits.-Selon les données qui viennent d’être publiées par la Banque centrale européenne (BCE) le nombre total de banques dans la zone euro a continué à diminuer l'année dernière. En détail et sur une base non consolidée, le nombre des institutions de crédit s'établissait à 5’073 à la fin de l'année dernière, contre 5’474 l'année précédente.

Sur une base consolidée, c'est-à-dire en comptant les banques appartenant au même groupe comme un seul établissement, la zone euro comptait 2’290 institutions de crédit à la fin de l'année dernière, contre 2’379 un an plus tôt, et 2’904 en 2008. Selon les données de la BCE toujours, près de 7’000 agences bancaires ont été fermées rien qu'en 2016 en partie à cause de la numérisation.

Depuis 2007, la chute est encore plus importante.-Sur la période 2007-2016, la Suisse a perdu 21,1% de ses établissements. En comparaison internationale, l’Allemagne en compte 17% de moins (1702 instituts bancaires à la fin de 2016), la France 46,3% (445) et le Royaume-Uni 11,5% (355). Au final, les 261 établissements répertoriés par la BNS ont dégagé en 2016 un bénéfice de 7,9 milliards de francs, la moitié de l’année précédente, faute d’éléments exceptionnels dans les grandes banques. Dans le détail, 226 banques ont réalisé des bénéfices, 35 des pertes.

Des embellies cependant.-Les données de la BCE indiquent par ailleurs que les banques restantes se portent mieux. Le ratio de solvabilité Common equity Tier one moyen des banques se situait à 15,4% l'année dernière, contre 14,4% un an plus tôt.

Le secteur financier de la zone euro a toutefois poursuivi sa croissance, atteignant 76’200 milliards d'euros en mars 2017, contre 70’800 milliards d'euros en décembre 2015 et 55’000 milliards d'euros en décembre 2008.

Le rapport de la BCE indique que la part du secteur financier non bancaire en termes d'actifs totaux est passée de 43% en 2008 à 55% au début de cette année.

Synthèse.-Consolidation, restructuration, faillite le secteur bancaire continue d’évoluer. La révolution à laquelle nous assistons depuis 2009 à totalement modifier ce secteur qui avait pourtant eu besoin de près de 90 ans pour en arriver là….