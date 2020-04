Coronavirus: les banques ont prêté près de 500 millions de francs en Valais

jeudi, 09.04.2020

Les principales banques valaisannes ont déjà accordé près de 500 millions de francs de crédits-corona à des entreprises. Et la demande demeure soutenue.

Les crédits accordés par les banques servent à couvrir les coûts fixes des entreprises malgré les pertes de chiffre d'affaires liées au coronavirus.(Keystone)

En Valais comme partout en Suisse, les banques soutiennent les entreprises qui doivent faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Selon Le Nouvelliste de jeudi, les principaux établissements valaisans (BCVs, Raiffeisen, UBS et Crédit Suisse) avaient le 1er avril accordé déjà près de 400 millions de francs.



"Depuis, nous avons enregistré une augmentation d'environ 25%", a précisé à Keystone-ATS Pascal Perruchoud, président de l'Association valaisanne des banques et directeur général de la BCVs. L'octroi de crédits-corona s'élève donc à environ 500 millions de francs pour l'heure et "les demandes demeurent soutenues", souligne-t-il.



Les crédits accordés par les banques servent à couvrir les coûts fixes des entreprises malgré les pertes de chiffre d'affaires liées au coronavirus. La Confédération cautionne entièrement les crédits allant jusqu'à 500'000 francs. Elle supporte en outre 85% des risques de pertes liés aux crédits dont le montant varie de 500'000 francs à 20 millions de francs.



Le Conseil fédéral souhaite ainsi aider les PME à surmonter cette période difficile sans contributions à fonds perdus de la Confédération. Les entreprises qui en ont besoin peuvent obtenir des liquidités et rembourser le prêt dans un délai de cinq ans, avec possiblité de prolongation de deux ans, précise Pascal Perruchoud.(awp)

